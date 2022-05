Need for Speed Mobile: un leak ci mostra il gameplay

Un breve gameplay di Need for Speed Mobile, basato sulla fortunata serie di corse di macchine, è appena apparso su Reddit grazie ad un leak di un utente

A quanto pare, il breve test di gioco, è bastato ad un utente di Reddit per postare un leak che rivela un minimo di gameplay di Need for Speed Mobile ovvero il prossimo titolo free to play dell’azienda cinese Tencent Games. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Need for Speed Mobile: il gioco arriverà quest’anno

L’utente di Reddit che ha scovato il leak di Need for Speed Mobile ha poi rivelato che nel gioco ci saranno anche delle macchine come la McLaren F1, la Lamborghini Aventador SVJ e la Lamborghini Gallardo. Il gioco è poi realizzato con il motore Unreal Engine 4 e si basa sulla mappa di Heat (vi lasciamo qui la nostra recensione approfondita) pubblicato nel 2019.

Il titolo vede poi la firma anche del team di Respawn, ma non è l’unico lavoro che porterà la firma di Tencent Games. L’azienda cinese è infatti operativa anche sulle versioni per smartphone di Apex Legends, Call of Duty e sembra che tra i prossimi progetti vi sia anche uno spin off di Assassin’s Creed.

La Electronic Arts ha poi confermato che il prossimo titolo della serie principale dovrebbe uscire nel quarto trimestre del 2022, più probabilmente a novembre, ma a quanto pare non uscirà né per PS4 né per Xbox One. Per il momento si sa che sarà ambientato in una Chicago più “romanzata”, chiamata Lake Shore City, e presenterà uno stile che mischia fotorealismo ad elementi anime.

