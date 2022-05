In arrivo i nuovi ASUS ROG Flow X16 e ROG Strix SCAR17 SE

ASUS, azienda leader nel settore informatico, ha sempre mostrato un occhio di riguardo per i videogiocatori più esigenti. Anche stavolta non delude, annunciando l’uscita dei nuovi PC portatili della gamma Republic Of Gamers: ROG Flow X16 e ROG Strix SCAR17 SE Dotazione hardware | ROG Flow X16

Il nuovo gioiello marchiato ASUS, il ROG Flow X16, è il nuovo 2-in-1 convertibile pensato per le necessità dei videogiocatori. Ospiterà al loro interno un processore AMD Ryzen 9 6900HS, abbinato ad una scheda video GeForce RTX 3070Ti. La potenza di calcolo della vostra GPU non è sufficiente? Nessun problema: troviamo anche infatti il connettore XG Mobile, attraverso il quale collegare una scheda video esterna installata in una apposita docking station.

Monitor | ROG Flow X16

Il monitor da 16″ offre un’ampia visione ed è disponibile in due versioni:

Risoluzione di 2560×1600 pixel con rapporto 16:10 tra i lati, frequenza di refresh di 165Hz, tempo di accesso di 3 millisecondi, supporto Adaptive Sync e gamma colore 100% DCI-P3

Risoluzione di 2560×1600 pixel, nome in codice Nebula HDR display, basato su tecnologia mini LED con 512 zone di local dimming ed offre una luminosità di picco di 1.100 nits

Periferiche | ROG Flow X16

Tra le altre caratteristiche peculiari di questo prodotto segnaliamo la presenza di 2 slot M.2 per SSD PCI Express e l’integrazione di 1 porta USB Type-C, due USB Type-A 3.2 Gen 2, una HDMI per uno schermo esterno e la già menzionata connessione XG Mobile interface per il collegamento con la scheda video esterna eventualmente collegata al sistema.

Dotazione hardware | ROG Strix SCAR17 SE

ROG Strix SCAR17 è già presente sul mercato, ma ASUS ha deciso di offrire alla sua utenza una versione aggiornata: il ROG Strix SCAR17 SE. Il notebook è con le più recenti novità in tema di componenti hardware grazie all’utilizzo di un sistema di raffreddamento custom con vapor chamber e liquid metal Conductonaut Extreme ad assicurare il miglior trasferimento termico tra i componenti e i radiatori interni.

La motherboard ospita un processore Intel Core i9-12950HX, una delle nuove versioni presentate la scorsa settimana in occasione dell’evento Vision 2022, capace di una frequenza di boost clock che tocca i 5,2GHz. Quando configurato in manual mode attraverso l’utility Armoury Crate, questo processore può operare con un valore di turbo power (PL2) che tocca i 175 Watt quale massimo, ben superiore ai 65 Watt del TDP di default, potendo operare a frequenze di clock impensabili per un notebook. Accanto a questo processore troviamo una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080Ti, caratterizzata da un TGP massimo che tocca i 175 Watt quanto viene abilitata la modalità Dynamic Boost.

Non avrete problemi ad utilizzare più applicazioni performanti contemporaneamente, in quanto i 64GB di RAM DDR5-4800 vi daranno ampio supporto. La connettività è garantita da una scheda di rete WiFi 6E ed un connettore Ethernet 2,5G.

Monitor | ROG Strix SCAR17 SE

I 16″ del fratello ROG Flow X16 non bastano? Allora sarete attratti dai 17,3″ di diagonale del monitor del ROG Strix SCAR17 SE, offerto in due versioni:

Risoluzione di 1920×1080 pixel, refresh di ben 360Hz, tempo di accesso di 3ms, supporto Adaptive Sync e qualità cromatica 100% sRGB

Risoluzione di 2560×1440 pixel con refresh massimo di 240Hz, tempo di accesso di 3ms, supporto Adaptive Sync e qualità 100% dello spettro colore DCI-P3.

Periferiche | ROG Strix SCAR17 SE

Sui lati del prodotto sono integrare 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 porta USB Type-C con supporto Thunderbolt 4 e un connettore HDMI per monitor esterno oltre alla già citata scheda di rete.

Conclusioni | ROG Flow X16 e ROG Strix SCAR17 SE

ASUS non ha ancora comunicato una data di uscita per i nuovi top di gamma di ROG Flow X16 e ROG Strix SCAR17 SE, né tantomeno quale sarà la loro fascia di prezzo. Ma volete un consiglio? Iniziate a riempire il vostro salvadanaio! 🙂

Un saluto dalla redazione di tuttoteK, seguiteci per essere sempre aggiornati sulle ultime novità!