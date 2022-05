Take-Two Interactive: in arrivo 8 nuove remaster entro aprile 2025

Take-Two Interactive ha in serbo grandi sorprese per i giocatori nei prossimi anni con 8 nuove remaster in arrivo entro aprile 2025

Take-Two Interactive ha molti nuovi giochi importanti in lavorazione nei suoi numerosi studi, inclusi titoli come Marvel’s Midnight Suns, The Quarry e molti altri. Allo stesso tempo, tuttavia, la società ha anche in programma di riportare alcuni dei suoi vecchi giochi per il pubblico su hardware moderno. Infatti è stato scoperto che entro aprile 2025, Take-Two Interactive pubblicherà 8 remaster di titoli che hanno segnato la storia dei videogiochi, riproponendoli in forma smagliante.

Take-Two Interactive ha in serbo molte remaster di grandi classici

Nel recente rapporto fiscale trimestrale della società madre di 2K Games e Rockstar, hanno rivelato che prevedono di rilasciare otto nuove iterazioni di titoli rilasciati in precedenza da qui ad aprile 2025, riferendosi essenzialmente a nuovi porting, remaster e remake di giochi famosi dell’azienda Take-Two Interactive. Per il resto è difficile prevedere quali saranno i giochi riproposti, ma giochi come Bully, Midnight Club, L.A. Noir o The Darkness meriterebbero sicuramente una seconda pubblicazione.

Resta da vedere quali potrebbero essere questi giochi, soprattutto considerando già i tanti remake e remaster già lanciati da Take-Two negli ultimi due anni, inclusi Grand Theft Auto 5 per PS5 e Xbox Series X/S, Mafia: Definitive Edition, Kerbal Space Program: Enhanced Edition e molti altri. Alcuni recenti rumor hanno anche affermato che le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Red Dead Redemption 2 sono in sviluppo, ma questo deve ancora essere confermato ufficialmente. Non ci resta che attendere ulteriori nuovi aggiornamenti a riguardo per saperne di più.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali titoli vorreste rigiocare sotto forma di remake o remaster per questa generazione? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.