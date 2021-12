Nintendo Indie World: un nuovo showcase a dicembre, ecco quando!

L’ultimo Nintendo Indie World, lo showcase dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, si è tenuto nel mese di agosto scorso. Un nindies sicuramente interessante, anche perché arrivato poco dopo l’uscita di Nintendo Switch OLED, e che ha visti protagonisti Loop Hero, Axiom Verge 2, Metal Slug Tactics ed Eastward, una delle sorprese più grandi del panorama indipendente di quest’anno. Era piuttosto palese che, prima della fine dell’anno, Nintendo avrebbe sicuramente tenuto un nuovo showcase, di qualsiasi genere. Ed infatti sarà così, e anche molto prima di quanto potreste aspettarvi.

La grande N ha infatti annunciato un nuovo Nintendo Indie World, quando? Semplice, domani. Lo showcase avrà iniziato alle 18 ora italiana di domani 15 dicembre, e durerà in totale circa 20 minuti. L’azienda ha genericamente affermato che verranno svelate nuove informazioni sui “videogiochi indie in arrivo su Nintendo Switch”. Vi lasciamo il Tweet di annuncio proprio qua sotto.

Get ready for a new @IndieWorldNA Showcase arriving Wednesday, Dec. 15 at 9:00 a.m. PT!

Tune in for a livestream featuring roughly 20 minutes of information on upcoming indie games headed to #NintendoSwitch.

Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/JV0Y3fiKGE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 14, 2021