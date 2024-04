Scopriamo insieme il trailer ufficiale di Hit Man, la nuova commedia che vede Glen Powell nei panni di un intrigante serial killer

Ci siamo, l’attesa sta per finire, a maggio potremo finalmente correre nei cinema per gustarci la nuovissima commedia Hit Man – Killer per caso. La pellicola, tratta da una storia vera, è stata presentata all’80esima Mostra del Cinema di Venezia. La trama si concentra sul camaleontico Gary, professore di psicologia, sapientemente interpretato da Glen Powell, già star di altri successi, come Il diritto di contare (2016) e Top Gun: Maverick (2022). Scopriamo quindi trama, cast, trailer e data d’uscita di questa sua nuova fatica.

Trama e cast | Hit Man: il trailer ufficiale mostra il killer Glen Powell all’opera

La sinossi ufficiale del film recita:

Gary Johnson è un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison, che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose…

Il cast del film comprende, oltre al già citato Glen Powell, anche Adria Arjona, Austin Amelio, Molly Bernard, Retta, Evan Holtzman e Sanjay Rao. Hit Man – Killer per caso è diretto da Richard Linklater, che ne ha firmato anche la sceneggiatura, scritta in collaborazione proprio con Glen Powell. I due sono anche produttori della commedia, al fianco di Mike Blizzard, Jason Bateman e Michael Costigan.

Trailer e data d’uscita

Dal trailer, che vi abbiamo lasciato qua sopra, è possibile avere un piccolo assaggio di questa nuova uscita. Si scorge facilmente la grande capacità del protagonista di cambiare personalità e aspetto; punto cardine di tutta la pellicola. Non solo, si evince sin da subito il tono del film, descritto come “un neo-noir dai toni più accesi“.

Hit Man – Killer per caso arriverà nei cinema italiani il 30 maggio, distribuito da BiM Distribuzione. A partire dal 7 giugno, la pellicola sarà disponibile anche su Netflix. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli di questa storia? Fatecelo sapere! Continuate inoltre a seguire tuttotek.it così da non perdervi nessuna news sul mondo del cinema e delle serie tv.

