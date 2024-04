Google Pixel 8 Pro: offerta Amazon al minimo storico!

Se state aspettando l’occasione migliore per poter finalmente acquistare quello stupendo e tanto agognato capolavoro di Google Pixel, ovvero la versione 8 Pro, lo trovate in offerta su Amazon al minimo storico ed è il momento migliore per acquistarlo!

Grande giorno per tutti i grandi appassionati e fedeli clienti della mastodontica gamma creata da Google per il vastissimo catalogo di modelli di Google Pixel. Questa è l’occasione migliore per darsi una mossa e acquistarne uno e stavolta non avete davvero scuse, perché ce n’è davvero per tutti! Se infatti non avete molti soldi da spendere, ma volete comunque uno smartphone dell’azienda, allora vi riportiamo a questa offerta Unieuro sul Google Pixel 7a. Se, al contrario, avete un bel po’ di soldi da spendere, ma il risparmio vi piace sempre, allora ascoltate bene perché non c’è occasione migliore di questa. Potete trovare in offerta su Amazon il Google Pixel 8 Pro e tra l’altro il prezzo è sceso al minimo storico! Invece dei soliti 1.099 euro, potete acquistarlo ora a soli 879 euro. Parliamo di be 130 euro di sconto!

Per accedere all’offerta dovete soltanto cliccare sul box Amazon qui in basso.

Google Pixel 8 Pro, l’offerta Amazon migliore che possiate trovare!

Ad un prezzo così basso potete avere finalmente un traduttore universale a portata di mano. Partiamo con le basi: questo smartphone ha un display da 6″7 pollici e una risoluzione OLED. Inoltre è munito anche di intelligenza artificiale che correggerà tutte le foto che scatterete, regolando la sgranatura, la sfocatura e mischiando tutte le foto scattate in una sola dove tutti i soggetti hanno il loro aspetto migliore nella foto. La batteria poi ha una durata di 24 ore e con il risparmio energetico estremo arriva a durare anche 72 ore. Ha poi una gomma magica che cancella tutti i rumori di sottofondo per ottenere sempre i migliori risultati nelle registrazioni di vocali e nelle chiamate. La cosa migliore però è che questo smartphone traduce fino a 49 lingue, dunque potrete chattare con stranieri e tradurre sul momento i menu dei ristoranti semplicemente inquadrandoli.

Questa è a dir poco l’occasione migliore per poter finalmente acquistare l’ultimo modello di casa Google Pixel. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sintonizzati su tutte le interessantissime offerte che si trovano in giro per il web e molto altro!