Google Pixel 7a, un’offerta Unieuro molto conveniente!

Per evitare di affrontare delle spese troppo grandi nel tentativo di acquistare un nuovo smartphone, potete cogliere l’occasione che ci ha dato questa offerta Unieuro sul Google Pixel 7a!

Come ci si aspetta da ogni cosa, una parte del viaggio è la fine, e purtroppo anche il vostro vecchio smartphone è arrivato alla fine del suo ciclo vitale. Capita molto spesso quindi di dover cambiare smartphone perché quello vecchio non funziona più a dovere e magari siete anche frustrati perché sapete che dovete spendere altri soldi per uno smartphone nuovo. Niente paura, potete affidarvi a Google Pixel, direttamente all’azienda di Google che produce smartphone. E tra l’altro sono anche degli smartphone molto buoni! Continuamente supportato, infatti l’ultimo aggiornamento è del 3 aprile 2024. Quindi l’azienda se ne prende sempre cura. Per di più, oggi su Unieuro potete trovare in offerta il Google Pixel 7a, quello che è il penultimo modello della serie e ad un prezzo davvero ottimo! Parliamo infatti di soli 379 euro contro il prezzo standard di 498 euro, un risparmio quindi di ben 120 euro!

Per accedere all’offerta vi basta semplicemente cliccare qui.

Google Pixel 7a, la qualità che ci piace in offerta su Unieuro

Prima cosa da considerare di questo smartphone è che ha un display da 15,5 cm e una risoluzione dello schermo OLED. Già la grandezza del display e la qualità d’immagine che offre basta per potersi godere una serie tv o un film sul vostro smartphone, ma ovviamente le belle cose non finiscono qui. Ha un processore Tensor G2, abbastanza potente da poter rendere tutto più fluido e usare le app con molta scorrevolezza. Ha poi una capacità di memoria di 128 GB, quindi avrete tutto lo spazio a disposizione per installare tutte le app che volete. Se ci tenete anche al comparto fotografico, Google Pixel 7a non delude neanche su questo, infatti ha una fotocamera posteriore da 64 MP e la capacità di batteria è di 4385 mAh, quindi potrete usarlo per un tempo molto prolungato, un intero giorno.

Cercate quindi la qualità ma ad un prezzo moderato? Magari anche qualcosa che stia al passo coi tempi? Perfetto, non avete scuse per non acquistare questo smartphone. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro!