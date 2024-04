Fallout 76: boom di giocatori su Steam dopo la serie Amazon

Dai videogiochi al piccolo schermo, e dal piccolo schermo al monitor: Fallout 76 beneficia su Steam della “spintarella” della serie TV

Siccome persino le pulci hanno la tosse, a godere della pubblicità gratuita (più o meno) garantita dalla serie TV di Amazon Prime Video è anche Fallout 76, il cui numero di giocatori in simultanea su Steam ha raggiunto un traguardo storico nel weekend. Non è l’unico titolo ad aver beneficiato di un boom di neofiti, come abbiamo riportato di recente (dedicando anche una guida ai giochi da recuperare prima di vedere l’adattamento e una graduatoria per i migliori esponenti dopo averlo fatto). Il record precedente, per chi si fosse perso la notizia al tempo della pubblicazione, ha visto quasi 40.000 giocatori connessi contemporaneamente. I numeri, sabato scorso, erano un po’ diversi.

Fallout 76 has beaten its all-time concurrent player count on Steam for the second week in a row.https://t.co/rj8qKQ7Gjv pic.twitter.com/3fQPYDk3uL — VGC (@VGC_News) April 21, 2024

Migliaia vicine a quota 76: Steam va a tutto vapore grazie alla serie di Fallout

In seguito alla serie TV di Amazon (e a ragion veduta), sabato scorso i giocatori di Fallout 76 connessi a Steam hanno raggiunto la vertiginosa quota di 64.083. Nel caso servisse, ricordiamo che il debutto su PC del gioco è avvenuto mediante il launcher di Bethesda; l’arrivo sul marketplace di Valve non è avvenuto prima che passassero due anni, nel 2020. La disponibilità del titolo su computer si estende anche ad Xbox Game Pass, indicando che i numeri complessivi per gli amanti di mouse e tastiera potrebbero essere anche più alti di così. A discapito di un lancio non esattamente ai massimi storici per il franchise, il gioco ha visto un processo di redenzione graduale con i vari aggiornamenti e DLC pubblicati in seguito.

