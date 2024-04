ID @ Xbox Showcase: annunciata la presentazione di aprile

L’altro Indie World del mese sta per portare tante notizie ai giocatori in verde: anche l’ID @ Xbox Showcase di aprile ha una data

Abbiamo recentemente riassunto l’ultimo Indie World di Nintendo, e per non essere da meno anche la “rivale-non-rivale” dalle tinte smeraldo intende dire la sua: nel mese di aprile, infatti, si terrà anche un ID @ Xbox Showcase. Nello specifico, potremo aspettarci svariati giochi tra cui quelli già rivelati dal gigante di giada. Abbiamo la conferma anticipata della presenza di Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals e Lost Records: Bloom & Rage. Se rientrate ancora nella tifoseria che brama lo scontro con il franchise più lucrativo al mondo, però, anche Pocketpair ha buone notizie per voi: Palworld sarà infatti presente all’evento. Naturalmente, però, non sappiamo altro. In quanto all’evento in sé, almeno in Italia, Microsoft e la distinta concorrenza faranno squadra… quando, esattamente?

Questo annuncio è gentilmente offerto da dei fantastici giochi indie 📣 Sintonizzati per l’ID@Xbox x IGN Showcase il prossimo 29 aprile alle 19:00 (ora 🇮🇹) https://t.co/sY0K1ZuDPF pic.twitter.com/BziRWjdmvj — XboxItalia (@XboxItalia) April 22, 2024

Aprile, dolce dormire, ma non se si tratta dell’ID @ Xbox Showcase: ecco il giorno e l’ora

Come vedete qui sopra, l’appuntamento con l’ID @ Xbox Showcase è previsto lunedì prossimo, il 29 aprile 2024, mentre l’orario è fissato per le 19:00 nostrane. Probabilmente per quanto concerne Palworld potremmo sapere di più sulla Pal Arena in arrivo in estate, ma anche gli altri titoli meritano il loro spazio. Dungeons of Hinterberg è un GdR d’azione con elementi da life sim (in pieno stile Nintendo Direct, ndr) nonché il debutto sulle scene dallo studio Microbird. 33 Immortals è invece un gioco co-op da Thunder Lotus Games (Sundered, Spiritfarer). Lost Records: Bloom & Rage è invece l’ultima fatica di DONTNOD, autori di Life is Strange, nonché unico tra i giochi menzionati a non rientrare nel catalogo del Game Pass.

