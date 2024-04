Guida alla scelta delle etichette per inventario

In questo articolo andremo a scoprire tutti i dettagli relativi alle etichette per inventario. Ecco cosa c’è da sapere

Grazie alle etichette per inventario, le imprese hanno la possibilità di catalogare i cosiddetti cespiti, vale a dire l’insieme dei beni aziendali quali macchinari, computer, attrezzature di ufficio e arredi. Il processo di catalogazione risulta molto più rapido e più preciso se i cespiti vengono in primis identificati e poi tracciati per mezzo di un codice a barre o tramite un numero progressivo. Dal momento che i beni rappresentano un insieme non omogeneo e che nel contesto aziendale il tempo di transito non è mai lo stesso, occorre scegliere delle etichette per inventario cespiti che riescano a garantire un ciclo di vita lungo, così da non correre il rischio di avere a che fare con etichette rovinate, un inventario incongruente o stampe non leggibili.

Le peculiarità delle etichette per inventario

Uno dei requisiti delle etichette per i cespiti è rappresentato dalla capacità di resistere a una vasta gamma di aggressioni, che possono essere causate da vari nemici: i grassi, gli agenti chimici e l’abrasione. Se si tratta di attrezzature che sono esposte in ambienti esterni, è necessario prestare attenzione agli sbalzi termici, ai raggi UV e all’umidità. Di conseguenza, è indispensabile non solo usare dei materiali durevoli, ma anche delle stampe indelebili e degli adesivi molto tenaci.

La stampa delle etichette per inventario

Il trasferimento termico costituisce la migliore tecnologia di stampa grazie a cui si possono realizzare delle etichette indelebili. Il ribbon, che è un nastro inchiostrante, viene fuso dal calore che proviene dalla testina di stampa. In questo modo, il ribbon si salda con la superficie dell’etichetta e aderisce alla stessa, così che possa essere riprodotta la stampa che si vuole. Le etichette che sono caratterizzate dal ciclo di vita più lungo sono quelle che si possono ottenere abbinando a un’etichetta sintetica un ribbon in composizione resina.

Il poliestere

Nel novero dei materiali più adatti all’inventario dei cespiti va citato senza dubbio il poliestere, conosciuto anche con il nome di PET. Si tratta di un materiale che vanta una resistenza ottimale alle applicazioni in ambienti esterni, ai raggi UV, all’acqua e agli agenti chimici, ma soprattutto alle escursioni termiche, in un range compreso tra i 40 gradi sotto zero e i 150 gradi. Stiamo parlando di una soluzione che garantisce le prestazioni più elevate in termini di convenienza e dal punto di vista della durata nel tempo, se messa a confronto con le performance assicurate da materiali considerati più nobili.

La struttura del poliestere è stabile e robusta, ed è questo il motivo per il quale questo materiale si presta a essere adoperato su superfici piane. Va comunque precisato che le caratteristiche delle etichette in poliestere possono essere diverse le une dalle altre; quando si parla di cespiti, è bene scegliere con la massima attenzione l’adesivo. In linea di massima il poliestere si dimostra in grado di aderire a qualunque superficie in maniera permanente: per esempio le superfici plastiche – siano esse a bassa o ad alta densità, ma anche i metalli lievemente unti e le superficie che sono verniciate a polvere.

La scelta del vinile

Un’altra decisione che può essere presa in merito alle etichette per inventario è da identificarsi nel vinile, conosciuto anche con il nome di pvc fuso. Si tratta di uno dei materiali migliori, e non a caso è uno di quelli che costano di più. Capace di resistere a tutte le tipologie di aggressione, si caratterizza per una struttura molto sottile, pari a 51 micron; la sua adattabilità è anche il risultato della consistenza elastica, che offre anche una significativa capacità di aderire a qualunque tipo di superficie, sia essa rugosa, curva o piana.

Le etichette ultra distruttibili

Concludiamo questa rassegna di etichette per cespiti con le soluzioni denominate ultra distruttibili, che sono definite anche anti manomissione. Si tratta di etichette che aiutano ad aumentare il livello di sicurezza e consentono di tutelare strumenti e beni di lavoro. Nel momento in cui queste etichette vengono rimosse, si può appurare subito che è stata violata una garanzia di integrità o di riservatezza. Dopo che l’etichetta è stata applicata, risulta complicato staccarla; infatti, se la si rimuove, succede che il materiale si frantuma in tanti pezzi di dimensioni minime.

