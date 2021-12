Il gaming da mobile è in costante ascesa e il panorama videoludico è sempre più variegato. Scopriamo i trend per il 2022

L’offerta di videogiochi di ogni genere e di casinò online è davvero ampio e spesso esiste la possibilità di giocare senza spendere eccessivamente, basti pensare ai siti che offrono bonus per giocare con i giri gratis o ai tanti giochi gratis a disposizione negli store. Il 2022 si preannuncia un anno importante lato gaming mobile, con diversi tendenze in ascesa e novità legate all’uso sempre più massiccio dello smartphone in ogni frangente della vita.

A conferma di ciò, basta dare un’occhiata a quali saranno i trend per il 2022 secondo esperti e magazine di settore.

Gaming mobile: i trend in arrivo nel 2022

Il primo trend riguarda la tipologia di giochi a disposizione degli appassionati, che diventerà ancora più ampia per abbracciare giocatori di tutte le età: se pensiamo al successo di giochi come Homescapes e Gardenscapes, destinati ai giocatori di età più avanzata, capiamo bene che la disponibilità di giochi di tutti i tipi e per tutte le età non potrà che aumentare.

Troveranno dunque spazio videogiochi non per forza pensati per chi ha dimestichezza con il genere, ma anche giochi studiati su misura di chi ama giocare ogni tanto, in relax e senza doverci spendere troppo tempo.

Un altro trend per il prossimo anno sarà legato alla crescita dei giochi in multiplayer, che permetteranno di vivere esperienze di gioco sempre più “social” e condivise. Titoli come Among Us, a oggi scaricato circa 282 milioni di volte nel mondo, saranno sempre più giocati, soprattutto da chi concepisce il giocare non come un’esperienza solitaria ma da condividere.

Secondo gli esperti, aumenteranno anche gli spettatori di eSports e competizioni videoludiche: il grande successo su YouTube e Twitch faranno sì che i giochi in uscita nei prossimi anni integreranno la possibilità di condividere la propria esperienza di gioco e gli eventuali tornei direttamente su queste piattaforme.

A dare una spinta al settore sarà anche il 5G, che avrà sicuramente un impatto positivo sui videogiochi. Probabilmente, non solo i tempi di scaricamento si ridurranno, ma i giochi diventeranno più sofisticati e complessi, avvicinando l’esperienza di gioco da mobile a quella delle console, ovviamente con le dovute differenze.

Il 5g avrà ripercussioni positive anche per i casinò online, che potranno offrire più giochi live e regalare così esperienze più realistiche e soddisfacenti agli appassionati.

Il mercato del gaming si muove rapido e le nuove tecnologie non faranno altro che aumentare i titoli e la qualità degli stessi.