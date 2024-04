Come spostare chat WhatsApp da Android a iPhone nel 2024?

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, come spostare le chat WhatsApp da Android a iPhone il più semplicemente possibile

Nel caso tu abbia deciso di sostituire il tuo vecchio telefono acquistando un nuovo dispositivo, potresti aver bisogno di capire come spostare chat Whatsapp da Android a iPhone. Trasferire Whatsapp da Android a iPhone è un procedimento molto importante per la maggior parte degli utenti che abbracciano il sistema iOS e che vogliono iniziare ad utilizzare il proprio melafonino al massimo delle loro potenzialità. Vediamo nelle prossime righe come spostare le chat ad un altro telefono, in maniera tale da avere le conversazioni più importanti per te sul tuo nuovo dispositivo.

Perché spostare chat Whatsapp da Android a iPhone

Trasferire Whatsapp da Android a iPhone può essere una decisione importante per tutti gli utenti che cambiano dispositivo. Questo trasferimento consente di mantenere inalterate le tue conversazioni con le persone più importanti e permette di accedere a ricordi preziosi in conversazioni passate. Ecco le motivazioni più diffuse:

Conservazione dei dati: le chat su Whatsapp possono contenere informazioni importanti, foto, video e immagini che desideri conservare.

Continuità delle conversazioni: avere accesso alle vecchie conversazioni può essere vitale per motivi personali oppure professionali, consentendo di seguire le discussioni senza interruzioni.

Semplicità di accesso: trasferire le chat rende più semplice riprendere le conversazioni esattamente da dove si sono interrotte, senza la necessità di ricondividere dettagli.

Compatibilità: attraverso il trasferimento, le chat sono pronte per essere integrate con le funzionalità del tuo nuovo dispositivo con sistema operativo iOS.

Adesso, è arrivato il momento di capire come spostare chat Whatsapp da Android a iPhone.

Come passare le chat di Whatsapp da Android a iPhone

Metodo 1: Spostare le chat di Whatsapp con Passa a iOS

Il primo metodo per trasferire chat Whatsapp da Android a iPhone è tramite la funzionalità Passa ad iOS. Si tratta di uno strumento gratuito disponibile sul Play Store che consente di migrare contatti, foto e video dal tuo vecchio smartphone al tuo nuovo iPhone.

Prima di utilizzarla, però, è bene che tu sappia che questa app ha come “contro” il fatto di dover resettare completamente l’iPhone, cancellando qualsiasi dato in esso presente. Inoltre, un altro aspetto da considerare è che Passa ad iOS non è in grado di ripristinare i backup di iTunes oppure iCloud.

In ogni caso, per utilizzare questa soluzione, assicurati che entrambi i dispositivi siano carichi e connessi alla stessa rete Wi-Fi. Sul nuovo iPhone, segui la configurazione e scegli Migra dati da Android. Sul tuo Android, invece, installa l’app Passa ad iOS ed inserisci il codice che visualizzi su iPhone. Tieni i dispositivi accesi e connessi finché non avviene tutto il trasferimento. Al termine, configura il tuo nuovo iPhone e assicurati che tutti i dati siano stati trasferiti.

Metodo 2 : P assare le chat di Whatsapp attraverso Google Drive

Il trasferimento delle chat di WhatsApp da Android a iPhone attraverso Google Drive è un metodo efficace per garantire che i tuoi dati vengano conservati durante il cambio di dispositivo.

Per prima cosa, apri Whatsapp sul tuo dispositivo Android e poi vai su Chat e Backup Chat. Assicurati che il backup su Google Drive sia configurato e avvialo. Dopo aver configurato il tuo nuovo iPhone, scarica e installa Whatsapp dall’App Store e avvia l’applicazione.

Whatsapp non supportare direttamente il traferimento di chat da Google Drive a iPhone. Per superare questo problema, è necessario utilizzare un software di terze parti che permetta di convertire il backup di Google Drive in un formato compatibile con iPhone. Segui le istruzioni del software scelto per importare le chat nel tuo nuovo dispositivo.

Metodo 3 : Come spostare chat Whatsapp da Android a iPhone con iCarefone Transfer

Se vuoi capire veramente come passare le chat di Whatsapp da Android a iPhone , iCarefone Transfer è l’unico software di cui hai bisogno. Per prima cosa, ti suggeriamo di installare questo programma sul tuo computer e collegare entrambi i dispositivi tramite un cavo USB.

Successivamente, clicca su Trasferisci e poi su Si per continuare. Il programma si occuperà di effettuare il backup dei dati di Whatsapp dal tuo dispositivo di origine. Per aumentare il grado di sicurezza di questa operazione, verifica l’account Whatsapp su cui effettuerai l’accesso inserendo il tuo numero di telefono e digitando il codice a sei cifre che riceverai.

Al termine di questo passaggio, il software inizierà il trasferimento dei dati. Una volta che tutti i dati sono stati trasferiti, segui le informazioni che trovi in questa immagine per portare a termine l’operazione.

Conclusioni

Adesso che hai capito come passare le chat di Whatsapp da Android a iPhone è il momento di tornare a parlare con le persone più importanti della tua vita. Che siano amici o parenti o semplicemente contatti di lavoro, l’attività di spostare chat Whatsapp da Android a iPhone è un’operazione quasi obbligatoria per tutti coloro che acquistano un nuovo melafonino.

Oltre questo, c’è anche un aspetto legato all’affetto. Siamo certi che sul vecchio telefono avrai conversazioni che non vuoi cancellare per niente al mondo e a cui sono associati contenuti multimediali come video, foto e tanto altro. Attraverso i metodi che ti abbiamo mostrato, potrai continuare a godere di questi contenuti ogni volta che vorrai, anche sul tuo telefono nuovo.