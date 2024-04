Razer Kishi Ultra: il futuro del gaming mobile

Razer, la principale azienda nel settore del lifestyle gaming, presenta il rivoluzionario Razer Kishi Ultra, un controller USB-C compatibile con Android, iPhone della serie 15 e iPad Mini

Questo dispositivo segna un punto di svolta nel mondo del gaming mobile, offrendo un controllo di qualità da console con feedback tattile coinvolgente.

Caratteristiche rivoluzionarie e prestazioni di livello console

Progettato con grande cura per i dettagli, il Kishi Ultra offre un’ergonomia impeccabile, feedback tattile avanzato e illuminazione Razer Chroma RGB di alta qualità, garantendo un’esperienza di gioco su mobile all’altezza di una console.

“Con il Razer Kishi Ultra, non stiamo solamente migliorando il gaming su mobile, ma lo stiamo trasformando radicalmente”, afferma Nick Bourne, Responsabile della Divisione Mobile, Console e Streaming di Razer. “Abbiamo portato l’essenza del gaming su console in un formato compatibile con più dispositivi che mai, assicurando che l’esperienza di gioco definitiva sia sempre a portata di mano”.

Il Razer Kishi Ultra inaugura una nuova era nel gaming mobile, combinando la potenza di un vero controller da console professionale con la portabilità richiesta dai giocatori odierni “on the go”. Progettato per offrire un’esperienza autentica da console su iPhone 15, iPad Mini e tablet Android con display da 8 pollici, il Kishi Ultra offre prestazioni da gaming di altissimo livello.

Grazie alla sua impugnatura a grandezza naturale e alla disposizione dei pulsanti, il Kishi Ultra offre un’ergonomia e una giocabilità che prima erano riservate solo ai controller da console professionale di Razer. Questo design innovativo non solo soddisfa gli hardcore gamer su console e PC che si avventurano nel gaming mobile, ma migliora anche l’esperienza di gioco su dispositivi come l’iPad Mini, trasformandolo in un potente dispositivo per il gaming portatile con schermo ampio. Il Kishi Ultra permette inoltre di giocare con il PC tramite cavo.

Integrando oltre 15 anni di esperienza di Razer nella creazione di controller da console di livello esportivo, il Kishi Ultra offre:

Un esclusivo pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni e pulsanti ABXY per una reattività e un comfort supremi.

Trigger Hall Effect delle dimensioni di una console per una precisione analogica.

Trigger Hall Effect delle dimensioni di una console per una precisione analogica. Stick delle dimensioni standard con anelli antifrizione e superficie in TPSiV di grado medico per una qualità duratura.

Pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili per configurazioni di controllo personalizzate, offrendo un’esperienza di gioco finora riservata a PC e console.

Il Kishi Ultra supera i confini del gaming mobile:

Compatibilità con PC e iPad Mini: Il Kishi Ultra espande la sua versatilità oltre i dispositivi mobili, offrendo una connessione diretta USB-C a bassa latenza a PC o iPad, supportando le vibrazioni aptiche su PC e fornendo un’esperienza audio tramite jack da 3,5 mm. In questo modo, il Kishi Ultra non è solo un controller mobile, ma una piattaforma di gioco completa compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Il Kishi Ultra espande la sua versatilità oltre i dispositivi mobili, offrendo una connessione diretta USB-C a bassa latenza a PC o iPad, supportando le vibrazioni aptiche su PC e fornendo un’esperienza audio tramite jack da 3,5 mm. In questo modo, il Kishi Ultra non è solo un controller mobile, ma una piattaforma di gioco completa compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Compatibilità con le custodie: Il design innovativo a “isola” USB-C offre una profondità maggiore per garantire la compatibilità con le custodie più comuni, inclusi quelli di Apple per i modelli di iPhone più grandi, eliminando la necessità di rimuovere la custodia per giocare. Alimentato da Razer Nexus e Chroma RGB

Il controller è alimentato dall’applicazione gratuita Razer Nexus, che fornisce accesso a migliaia di titoli compatibili su iOS e Android. L’app consente ai giocatori di avviare i giochi, personalizzare i controlli e registrare e condividere facilmente il gameplay. Con l’introduzione della modalità Virtual Controller per i dispositivi Android, il Kishi Ultra aggiunge la compatibilità del controller a molti dei più importanti giochi per dispositivi mobile, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco. Completato dall’illuminazione dinamica RGB Razer Chroma, il Kishi Ultra permette di portare con sé un pezzo del proprio setup da gaming, migliorando il gameplay e illuminando il campo di battaglia in stile Razer.

Il Kishi Ultra è il primo dispositivo sul mercato dotato della nuova tecnologia Razer Sensa HD Haptics che, insieme a Razer Chroma RGB, offre un’immersione di gioco multisensoriale più forte, dettagliata e ricca di sfumature rispetto alle vibrazioni dei tradizionali controller da console. Ciò è reso possibile dall’aptica ad alta definizione a banda larga in attesa di brevetto, fornita da una bobina aptica in ogni impugnatura, che offre un’esperienza multidirezionale e coinvolgente che supera i tradizionali controller da console.

Grazie al supporto del SDK di Interhaptics, gli sviluppatori possono creare esperienze aptiche su misura per i loro titoli nuovi e aggiornati, mentre i giochi per PC e Android esistenti acquistano una nuova dimensione grazie alla tecnologia audio-aptica. Questa innovazione, abbinata all’illuminazione Chroma RGB, stabilisce uno standard per l’immersione nel gaming mobile.

Razer Kishi V2 USB C

Oltre al Kishi Ultra, Razer è lieta di presentare l’aggiornamento della linea Kishi V2 con il nuovo Razer Kishi V2 USB C per iPhone serie 15 e Android, che ora offre la possibilità di giocare tramite cavo su PC e iPad. Questo aggiornamento migliora il controller di gioco universalmente compatibile e altamente mobile con pulsanti a micro-interruttore, trigger analogici e macro programmabili, ottimizzati per un gioco a bassissima latenza e per la ricarica pass-through.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Kishi Ultra €169,99

Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile

Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile Razer Kishi V2 USB C €119,99

Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile

