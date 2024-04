Omoda 7 in arrivo al Salone di Pechino

Questa notizia ci sembra abbastanza per prepararci ad un grande evento a cui avremo modo di partecipare tra pochissimo. Parliamo del Salone di Pechino, dove mostreranno la nuova Omoda 7, il SUV cinese dal look futuristico

Non sono passati neanche due anni dall’ultimo modello di Omoda, infatti la Chery Omoda 5 è stata pubblicata sul mercato soltanto l’anno scorso, nel 2023, e ricordiamo che la Omoda 5 è disponibile anche per noi italiani, insieme a molti altri. Una notizia che ci farà sicuramente festeggiare e aumenta ancora di più la curiosità nel scoprire tutte le belle sorprese che avremo modo di vedere direttamente al Salone di Pechino. Un altro grande evento del mondo delle automobili, dopo il grande evento del Salone di Ginevra, a cui abbiamo anche partecipato e visto le auto più belle del Salone dell’Auto di Ginevra 2024. Adesso però tocca spostarci in un posto più lontano, a Pechino, che sarà sicuramente un evento interessante. Infatti al Salone di Pechino vedremo la nuova Omoda 7, che sarà una versione avanzata della Omoda 5.

Omoda 7 al Salone di Pechino: cosa sappiamo

Attraverso i teaser ufficiali che hanno pubblicato abbiamo avuto modo di avere un primo sguardo al nuovo modello. Possiamo capire già che questa avrà un’estetica molto più futuristica e anche più armoniosa. Il frontale ha un look a dir poco deciso e una personalità marcata, mentre di profilo si distingue una linea di cintura fluida che dona una sensazione di dinamismo. Sarà quindi a dir poco una versione avanzata della Omoda 5, vista soltanto un anno fa. Con questa l’azienda cinese vuole superarsi e regalare ancora più emozioni di quanto abbia fatto con il modello precedente. Al Salone dell’Automobile di Pechino sarà mostrata anche la variante elettrica della Omoda 5, insieme ovviamente a quella della Omoda 7 e saranno protagoniste indiscusse dell’evento che si terrà dal 25 aprile al 4 maggio.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la nuova fatica di casa Omoda? Diteci la vostra con un commento e restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo delle automobili e dei motori e tanto altro!