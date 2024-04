Ti sei appena buttato nel mondo delle criptovalute e vuoi capire meglio come funziona. Devi considerare che nel mondo delle criptovalute c’è anche la tassazione e vogliamo spiegarti pian piano come funziona e di conseguenza come muoverti

Il mondo delle criptovalute si sta pian piano espandendo sempre di più, arrivando perfino a invadere il mondo delle slot machines online. Questo è un nuovo tipo di mercato che si sta, nel corso degli anni, diffondendo sempre di più e rappresenta un nuovo modo per investire e fare tanti soldi. Ma devi sapere che di mezzo c’è anche la tassazione, che corrisponde al versamento di imposte sui guadagni legati alle attività che coinvolgono per l’appunto le criptovalute come Bitcoin, Ehereum e altri. Secondo la Legge di Bilancio 2023, le criptovalute rientrano tra quegli strumenti finanziari che producono redditi diversi, per questo viene applicata un’imposta sostitutiva, ma solo nel caso in cui sarà generato un guadagno, chiamato capital gain.

Quando pagare le tasse | Tassazione criptovalute: come funziona?

Inizialmente la tassazione delle criptovalute era fissata a giugno del 2023, ma alla fine è stata rimandata a settembre 2023. Da quel momento in poi è possibile, ma anche obbligatorio, versare un’imposta sui guadagni fatti con le criptovalute. Questi mesi sono serviti per capire meglio chi deve pagare, come deve pagare e quanto deve pagare. In linea generale le tasse devono essere pagate nel periodo d’imposta in cui c’è un evento imponibile, come la vendita delle criptovalute o dei guadagni dal mining. Importantissimo tenere traccia delle transazioni e dei guadagni realizzati per essere certi di essere in regola con tutte le obbligazioni fiscali.

Come si paga | Tassazione criptovalute: come funziona?

Per dichiarare i redditi diversi, questi devono essere indicati nel Quadro RT del Modello Redditi PF, ma anche includerli in quello RW per permettere di effettuare un monitoraggio fiscale e del pagamento dell’IVAFE. L’importo che è soggetto alla tassazione è il valore della criptovaluta calcolato del cambio in euro. Il quadro RW si deve compilare solo nel caso in cui le criptovalute si trovano in un portafoglio digitale collocato all’estero o se sono archiviate su chiavette o PC.

Quanto si paga | Tassazione criptovalute: come funziona?

Le tasse si calcolano in base ad una imposta sostitutiva unica pari al 26%. Le cripto attività, essendo comparabili alle attività finanziarie, vengono tassate di conseguenza. Per generare un profitto queste criptovalute dovranno aver generato plusvalenze per una cifra superiore ai 2000 euro. La quantità di tasse da pagare poi dipende da diversi fattori, come il tipo di attività che si svolge, se si opera da privati o da aziende. In Italia queste sono soggette a diverse imposte, come l’imposta sul reddito e l’imposta sulle plusvalenze. Parlando dell’imposta sul reddito, i guadagni derivati dalle criptovalute si possono considerare come reddito di lavoro autonomo o reddito diverso, a seconda dell’attività.

Tassazione delle criptovalute per la società | Tassazione criptovalute: come funziona?

Le criptovalute sono considerate come dei beni immateriali, quindi trovano collocazione nel conto economico della società tra le immobilizzazioni immateriali. Queste criptovalute possono formare reddito d’impresa ai fini IRES o IRAP solo se si vendono in moneta FIAT, trasformati in altri beni, se sono acquisti di NFT oppure se sono usate nello staking.

Un mercato ancora da definire

La tassazione delle criptovalute in Italia è un argomento molto complesso e ancora in evoluzione. Si stanno ancora definendo i dettagli, per cui è tutto ancora molto intricato e complesso da cogliere. Ma è comunque importante capire come funziona e quanto si paga di tasse sulle criptovalute per evitare problemi con il fisco e riconoscere eventuali truffatori. Quello che ti consigliamo è tenere traccia di tutte le transazioni e di prestare attenzione a tutte le novità in materia.

Speriamo che questa guida sulla tassazione delle criptovalute ti sia stata d’aiuto e che ti sia tutto un po’ più chiaro. Anche se, ripetiamo, è tutto ancora da definire. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo web e social e molto altro!