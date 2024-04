Deadpool & Wolverine: il trailer ufficiale!

Abbiamo aspettato tanto, ma alla fine abbiamo finalmente ottenuto ciò che aspettavamo da tempo. La Marvel ha appena pubblicato online su YouTube il primo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine!

La Marvel sta lentamente cadendo a pezzi dopo la dipartita di Tony Stark in Avengers Endgame, per cui solo una persona può salvarla. Come si è ritenuto il nostro carissimo e amatissimo Wade Wilson nel primo teaser trailer, il Gesù della Marvel, ha bisogno della mano di qualcun altro più esperto di lui nel salvare il mondo. Finalmente ora abbiamo modo di poter vedere, dopo tanti anni di assenza sul grande schermo, il Wolverine di Hugh Jackman. Come si nota dal trailer, il rapporto tra i due sarà molto complicato, con alti e bassi, combattimenti e alleanze. Il tutto mentre i due mutanti si trovano a combattere contro la Time Variance Authority, conosciuta più comunemente come la TVA, l’organizzazione a sorveglianza delle linee temporali vista nella serie tv di Loki.

Deadpool & Wolverine menano le mani nel trailer ufficiale

Quello che ci si aspetta da un buon film Marvel è che i nostri eroi siano pronti a combattere per la salvezza del mondo, una cosa che abbiamo visto più e più volte. Questa volta Deadpool e Wolverine dovranno collaborare e si troveranno a scontrarsi contro Cassandra Nova, la figlia di Charlex Xavier, che sembra far parte della TVA. Non mancano ovviamente molti richiami ai film MCU ma non solo, infatti oltre al casco di Giant-Man vediamo anche una scena che richiama Mad Max: Fury Road. Ci spiegano poi che questo Wolverine non è quello che abbiamo visto in Logan, ma una sua variante, proveniente da un mondo che è crollato e in cui è sopravvissuto. I due riusciranno ad andare d’accordo per salvare il mondo? Lo scopriremo solo il 24 luglio al cinema.

Il film sarà diretto da Shawn Levy e nel cast, al fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, troveremo anche Stefan Kapicic (Colosso), Shioli Kutsuna (Yukio), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Ellie Phimister), Morena Baccarin (Vanessa), Emma Corrin (Cassandra Nova) e infine Matthew Macfayden (Agente Paradox). Andrete a vederlo? Siete curiosi di vedere finalmente Deadpool e Wolverine insieme? Diteci la vostra nei commenti e restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e tanto altro!

