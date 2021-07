Nintendo Switch: tutto ciò che sappiamo sul modello OLED

Facciamo chiarezza sul qui-Pro-quo del modello OLED: ecco le informazioni finora note sulla parziale revisione di Nintendo Switch

Sono anni che la manfrina di Nintendo Switch Pro va avanti, ma la Grande N non fa mai quello che ci aspetteremmo e perciò, in concomitanza con l’uscita di Metroid Dread, l’8 di ottobre avremo un nuovo modello OLED per la console ibrida. Si tratta di un modello con uno schermo più grande di quello standard a 6,2 pollici a cristalli liquidi, degli altoparlanti più potenti e un cavalletto migliore, nonché altre novità. Naturalmente, l’hype di chi si aspettava un (supporremmo inesistente, ormai) modello “Pro” è andato a farsi benedire, ma questo non ci impedisce di dedicare la domenica a un ripassone generale (con buona pace di Musica & Videogiochi).

Informazioni generali

Nintendo ha confermato che il prezzo del modello OLED di Switch è sui 350 euro, e la descrizione parla dei colori vividi garantiti dal nuovo schermo OLED a 7 pollici. Inoltre, il nuovo dock (che si può acquistare separatamente, ma presso il sito della Grande N) offre una porta ethernet, mentre la memoria interna della console raddoppia rispetto al modello di base passando da 32 gigabyte a 64. Saranno altresì rese disponibili delle custodie ufficiali, mentre il gioco con l’impostazione da tavolo beneficerà sia del cavalletto migliorato (in larghezza) che della consueta versatilità dei Joy-Con.

In altre parole, dunque, i rumor sul “Pro” altro non erano che aria fritta, se non contiamo il colpo di coda dell’insider Jeff Grubb che menzioneremo alla fine. Se ne parla da gennaio 2019, eppure alla fine le migliorie sono lo schermo OLED da 7 pollici, delle casse migliori, una porta ethernet nel dock e basta; nessuna spintarella alla potenza. In linea di massima, se contiamo che i Joy-Con sono gli stessi e che ora sono semplicemente disponibili in una nuova variante bianca (se scegliete il modello con il dock bianco; altrimenti, “calzini spaiati” blu e rossi anche con il modello nuovo), la console è più indirizzata verso chi ancora non ha Switch.

Nintendo Switch, modello OLED: lo schermo

Passiamo alla ciccia, partendo dallo schermo OLED del nuovo modello di Nintendo Switch. La risoluzione in modalità portatile è sempre 1280×720 come per tutte le versioni viste fino ad ora, ma la tecnologia nuova dello schermo porta con sé tutti i benefici che già conoscete se siete in possesso di uno smartphone con questo tipo di schermo. Se così non fosse, per farla breve l’illuminazione è ripartita su ogni pixel. In altre parole, dunque, ogni pixel è illuminato individualmente, risultando in colori più vivi e un contrasto migliore per quanto riguarda l’immagine. Se non vi interessa lo schermo, è Nintendo stessa ad invitarvi a lasciar perdere.

Naturalmente, la tecnologia OLED permette anche alla batteria di durare di più: l’energia non viene “sprecata” nell’illuminare le aree che non lo richiedono. Ciò detto, la batteria in sé è la stessa; viene solo usata meglio. La durata stimata, in base ai vari fattori come gioco, illuminazione e quant’altro, oscilla tra le quattro ore e mezza come minimo e le nove. Stando alle stime del colosso di Kyoto, la maggiore potenza richiesta non sarà un problema: la ripartizione dell’illuminazione su ogni pixel andrà a beneficio dei pollici extra. Possiamo solo sperare in un’efficienza ottimale, prima o poi…

Nintendo Switch, modello OLED: i Joy-Con

I controller versatilissimi con le leve fragilissime, i Joy-Con, sono gli stessi anche con il modello OLED di Nintendo Switch. La buona notizia è che potrete usare i nuovi (e, lo ammettiamo, gradevoli alla vista) Joy-Con bianchi con i vecchi modelli. Quella cattiva è che le leve, quando lo riterranno opportuno, potranno comunque iniziare a slittare come saponette su una lastra di ghiaccio. Ricordiamo però che, in tutto questo, se al bianco preferite il nero nulla vi vieta di prendere il modello con il dock nero, comprensivo di Joy-Con blu e rosso. Attenzione a non confondervi, però!

Nintendo Switch, modello OLED: il dock

Il dock di Nintendo Switch ha ricevuto un gradito redesign con il modello OLED. La novità maggiore, però, rimane sempre la porta per un cavo ethernet per evitare di passare attraverso l’adattatore LAN. Così come per i Joy-Con, anche il nuovo dock è compatibile con il modello base della console, a patto però che lo acquistiate separatamente presso il sito ufficiale di Nintendo. Se volevate un dock bianco, dunque, è arrivato il momento… o meglio, arriverà a metà autunno, l’8 di ottobre.

Nintendo Switch, modello OLED: specifiche tecniche

Potete vedere qui sotto un tabulato riassuntivo per le specifiche tecniche del modello OLED di Nintendo Switch.

Dimensioni 4 pollici di altezza, 9,5 pollici di lunghezza, and 0.55 pollici di profondità (con i Joy-Con ai lati). La profondità si calcola come 1,12 pollici partendo dalla cima delle leve analogiche ai grilletti ZL e ZR. Peso Circa 71 centesimi di libbra (322 grammi, ndr), che salgono a 93 (circa 422 grammi) con i Joy-Con ai lati. Schermo Touch screen con sensibilità su più punti OLED da 7 pollici, con output video 1280×720 in modalità portatile. CPU/GPU Processore NVIDIA Tegra personalizzato. Memoria interna 64 gigabyte; gli utenti possono utilizzare microSD per espanderla, dalle microSDHC più comuni alle microSDXC da due terabyte. Prezzo 350 euro. Wireless Wi-Fi (IEEE 802.11) e Bluetooth 4.1. Output video Fino a 1080p tramite output HDMI se collegato a un televisore HD via dock; fino a 720p nativi con lo schermo in modalità portatile o da tavolo. Output audio Compatibile con output lineare 5.1ch PCM; output via HDMI in modalità TV. Altoparlanti Stereo. Pulsanti del tablet Accensione/spegnimento e regolazione del volume. Connettore USB USB Type-C per il caricamento o la connessione al dock di Nintendo Switch. Jack per cuffie e microfono 4-pole stereo da 3 millimetri e mezzo (standard CTIA). Vano per le schede gioco Schede gioco di Nintendo Switch, come sempre. Vano per le schede microSD Compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC, e microSDXC. Una volta inserita la scheda microSDXC, sarà necessario un aggiornamento di sistema e, pertanto, lo sarà anche una connessione ad internet. Sensori Accelerometro, giroscopio e sensore di luminosità. Requisiti esterni (temperatura e umidità) Dai 5 ai 35 gradi celsius, e dal 20 all’80% di umidità. Batteria interna Batteria agli ioni di litio 4310mAh. Durata dalle batterie Dalle quattro ore e mezza alle nove, in base ai giochi in funzione (ad esempio, circa cinque ore e mezza per The Legend of Zelda: Breath of the Wild). Compatibilità con il modello base Joy-Con, dock e schede gioco liberamente intercambiabili. Tempo di caricamento Circa 3 ore con la console in modalità riposo.

E che fine ha fatto lo Switch Pro?

Alcuni dei rumor sentiti durante l’ultimo anno alludevano alle feature del modello nuovo, compresi uno schermo e un cavalletto migliori, nonché una porta ethernet nel dock. Tuttavia, che ne è stato dell’output in 4K e della maggiore potenza? Stando al sempre loquace insider Jeff Grubb, non se ne parla fino all’anno prossimo. Chiaramente, la Grande N lavora al nuovo hardware di continuo, e ne sapremo di più solo a tempo debito; c’è stato di mezzo il COVID-19, vorremmo ricordare. Grubb però ci ricorda anche che il colosso di Kyoto ha piazzato sul mercato non meno di sei varianti del 3DS. Vi lasciamo volentieri al tweet, ma per oggi finiamo qui.

I still have only ever personally heard 2022 for a Switch Pro. And if that still happens, I’ll continue to speculate that will have 4K output with a significantly more efficient chip with DLSS. Anyone think this is the last Switch from the company that released 6 3DS models? https://t.co/TuJJGucDdc — Jeff Grubb (@JeffGrubb) July 6, 2021

