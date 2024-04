Monza-Atalanta: dove vedere la partita?

Per concludere la giornata domenicale, si giunge all’ultimo step. Ma dove vedere Monza-Atalanta? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segno vidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa a sua volta tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò sembra rappresentare un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte si mostra come un vero e proprio punto a sfavore per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a ricercare diverse informazioni in merito alle gare in programma. Proprio per questo assume uno scopo preciso l’articolo, spiegando dove vedere Monza-Atalanta e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 33 presenta il Sunday night, match che potrebbe regalare diversi gol.

Dove vedere Monza-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In undicesima posizione con 43 punti, il Monza è riuscito a ottenere anzitempo la salvezza e si preparerà per una nuova sfida per la prossima stagione. L’Atalanta è invece settima con 51 punti, ma conta la gara in meno contro la Viola e, in questo momento, appare una delle avversarie più scomode. Scopriamo allora dove poter vedere Monza-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, è stata capace di guadagnarsi il suo posto all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solo DAZN riesce garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match di Serie B B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Serviranno poche semplici operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta delle offerte appare del tutto diversa. Per ciò che concerne la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che presenta tutto il calendario. A questi servizi si aggiungono i confronti delle compagini estere e gli impegni di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, come NBA, Tennis, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorreranno pochi passaggi per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Monza-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 21 Aprile, alle ore 20:45, teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda di utilizzare una VPN per rimanere protetti su internet.

Monza-Atalanta, probabili formazioni

Due delle migliori squadre in questa stagione, insieme al Bologna. Conferma in Serie A da un lato e certezza in Europa dall’altro lato.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

Una delle due potrà vincere sull’altra? Dateci la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi le news relative al mondo social e web.