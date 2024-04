Salernitana-Fiorentina: dove vedere la partita?

Prima del match serale, eccoci ad un altro incontro. Scopriamo dove vedere Salernitana-Frosinone

I diritti tv sono ormai un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo risulta un aspetto positivo in favore delle società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato si mostra come un vero e proprio svantaggio per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a cercare numerose notizie in merito alle sfide in programma. Prende dunque una piega diversa il medesimo articolo, che ha il chiaro obiettivo di spiegare dove vedere Salernitana-Fiorentina e quali saranno i probabili giocatori coinvolti.

La giornata 33 metterà a confronto due squadre con destini diversi e, forse, già scritti.

Dove vedere Salernitana-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ultima in classifica con 15 punti, la Salernitana ha poco da poter raccogliere. I punti materialmente ci sarebbero, ma mancano a tutti gli effetti le capacità per ottenerli senza perderne altri. A quota 44, la Fiorentina è decima e arriva da due sconfitte e tre pareggi, con la zona Europa che si allontana. Scopriamo allora dove poter vedere Salernitana-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

a seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio conquistandosi la giusta posizione all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte si presenta diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono le sfide dei club esteri e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, quali Tennis, Golf, NBA,MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basteranno poche operazioni per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviato il discorso, ecco il punto principale: Salernitana-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 21 Aprile, alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo di avere una VPN con sé durante la navigazione.

Salernitana-Fiorentina, probabili formazioni

Il fanalino di coda con ormai pochissime speranze, la decima in classifica a cui urge fare punti.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Boateng, Pirola; Zanoli, Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi.

FIORENTINA (4-2-3-1): erracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Koaumé; Belotti.

