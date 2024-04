F1: tensioni in casa Ferrari dopo il Gran Premio della Cina

Dopo il Gran Premio della Cina, si respira aria pesante in casa Ferrari, non soltanto per la tensione tra i due piloti di F1, ma anche per problemi di assetto

Clima teso e carico di malumori: ecco cosa si respira in casa Ferrari dopo il Gran Premio della Cina. Se da un lato il secondo posto nella classifica costruttori è stato consolidato, dall’altro i risultati del weekend a Shanghai hanno fatto emergere delle crepe preoccupanti che non possono essere sottovalutate. Già sabato, durante la gara sprint, la tensione era salita alle stelle. Sainz e Leclerc si sono toccati, con lo spagnolo che ha avuto la peggio anche a causa di un successivo contatto con Alonso. Leclerc ha espresso il suo disappunto via radio, mentre Sainz si è limitato a scusarsi per eventuali problemi creati. Domenica, la situazione è ulteriormente peggiorata. Alla prima curva, Leclerc ha sorpreso Sainz all’interno, facendogli perdere posizioni preziose. Successivamente, Leclerc ha sfiorato il podio, mentre Sainz ha arrancato a 10 secondi di distanza, dimostrando un passo gara nettamente inferiore.

Ferrari: problemi vari da risolvere in vista delle prossime gare di F1

Questi episodi hanno alimentato le voci di una crescente tensione tra i due piloti. La stampa spagnola ha aggiunto benzina sul fuoco con titoli e articoli che sottolineano un presunto “diritto acquisito” da parte di Sainz, alimentando il malcontento all’interno del team. Il team principal Mattia Binotto si trova ad affrontare una situazione delicata. Dovrà gestire la situazione con la massima attenzione per evitare che la tensione sfoci in un conflitto aperto che potrebbe compromettere l’intera stagione di F1. La Casa di Maranello deve ritrovare la coesione e la concentrazione per puntare agli obiettivi prefissati. La consapevolezza è che gli stipendi di entrambi i piloti, per ora, sono ancora a suo carico.

Oltre alla tensione tra i piloti, altri aspetti preoccupanti sono emersi dal Gran Premio della Cina. Le due auto hanno faticato a tenere il passo con Red Bull e Mercedes, evidenziando dei limiti di performance che dovranno essere colmati al più presto. Inoltre, la strategia della squadra è apparsa a tratti incerta e poco efficace, con decisioni che hanno penalizzato Sainz in particolare. In vista delle prossime gare, la Ferrari è chiamata a una profonda riflessione. Binotto e il suo staff dovranno lavorare per migliorare le prestazioni della vettura. Andrà anche definita una strategia più efficace e soprattutto riportare l’armonia all’interno del team.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!