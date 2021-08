Nintendo Indie World: riassunto di tutti gli annunci

Lo show Nintendo dedicato ai titoli indipendenti si è appena concluso. Andiamo a ricapitolare tutti gli annunci fatti in questo Nintendo Indie World

La conferenza di Nintendo da poco conclusa ci lascia con molte novità sul fronte Indie. Con questi ultimi titoli presentati, Nintendo, si conferma un’azienda aperta anche a sviluppatori più piccoli e indipendenti. Lo show, come confermato, è stato breve. Con una durata di all’incirca 20 minuti, sono stati presentati diversi indie e titoli minori con una carrellata di brevi trailer. Più che approfondire determinati aspetti, si è voluto confermare la volontà di Nintendo di occupare anche un altro mercato, oltre che mirare sulle solite (e solide) IP come Zelda, Pokemon e Metroid. Ma andiamo ora a ricapitolare tutti gli annunci di questo ultimo Nintendo Indie World.

Tanta creatività

L’inclinazione verso un diverso tipo di giochi e di esperienze da parte della grande N è molto ben accetta dai giocatori, che ormai sono moltissimi; vedi il recente superamento di 89 milioni di unità vendute per Switch e l’arrivo di Switch OLED. L’evento di oggi è rientrato nelle aspettative, sebbene tra tutti gli annunci di questo Nintendo Indie World non si siano visti grandi nomi, hanno fatto la loro comparsa molte piccole perle che senza questo tipo di esposizione mediatica sarebbero rimaste dimenticate.

Nuovi orizzonti dell’indie – Nintendo Indie World: tutti gli annunci

Se c’è una cosa che non si può discutere è certamente l’estrema creatività e innovazione degli studi Nintendo di terze parti. In questa carrellata di titoli si spazierà infatti tra moltissimi generi con meccaniche e stili molto diversi tra loro. Questo per accontentare tutti i palati. Per cui, non abbiate timore di approcciarvi a questi giochi solo perché sono realizzati con un budget minore, ma anzi, accoglieteli per la loro carica di originalità e creatività. Detto questo, partiamo con una serie di giochi in cui non manca di certo l’azione, lo stile e il carisma.

Bomb Rush Cyberfunk : gioco action sviluppato da Team Reptile caratterizzato da influenze punk e dalla libera esplorazione. In uscita su Switch nel corso del 2022.

: gioco action sviluppato da Team Reptile caratterizzato da influenze e dalla libera esplorazione. In uscita su Switch nel corso del 2022. TOEM a Photo Adventure : titolo a visuale isometrica interamente disegnato a mano. Nel gioco si devono risolvere i problemi dei personaggi che incontreremo scattando foto . Uscita, autunno 2021.

: titolo a visuale isometrica interamente disegnato a mano. Nel gioco si devono risolvere i problemi dei personaggi che incontreremo . Uscita, autunno 2021. Loop Hero: rpg classico in pixel art distribuito da Devolver digital. Disponibile da questo inverno.

Epopee rilassanti – Nintendo Indie World: tutti gli annunci

Al netto di titoli che puntano sulla strategia o su giochi di ruolo intesi come sfruttamento ottimale di tempi, risorse ed equipaggiamento, Nintendo offre anche titoli alternativi per un pubblico che ama lasciarsi guidare dalla storia e vivere mondi paralleli da sogno. Proseguiamo dunque con altri titoli, tra visual novel dal sapore romantico a platform in low poly. Anticipiamo che molti di questi titoli usciranno nella giornata di oggi.

Far Changing Tides : sviluppato da Okomotive, questo rilassante platform a scorrimento (che ricorda per certi aspetti Inside) include sezioni di esplorazione sottomarine e svariati enigmi ambientali . Il titolo uscirà a inizio 2022.

Necrobarista Versamento Finale : visual novel romantica in stile anime. In uscita nella giornata di oggi in esclusiva temporanea per Nintendo Switch.

Boyfriend Dungeon : questo rpg isometrico dallo stile minimale low poly è in uscita oggi.

Axiom Verge 2: annunciato nel 2019 e rinviato due volte, il metroidvania in pixel art è il sequel del celebre Axiom Verge di Tom Happ. In uscita oggi per Switch, PC e PS4.

Strategici e grandi ritorni – Nintendo Indie World: tutti gli annunci

Arriviamo adesso a dei titoli che si distinguono per aver fatto breccia nei cuori di diversi giocatori. Da una parte abbiamo una rivisitazione del classico a 8 bit Shovel Knight, ovvero Shovel Knight Poket Dungeon. Nel quale viene rimodernata la formula platform con l’introduzione di puzzle e con l’implementazione degli amiibo. Dall’altra abbiamo il roboante ritorno di uno dei più classici run ‘n gun in chiave strategica rappresentato da Metal Slug Tactics.

Shovel Knight Poket Dungeon : rivisitazione del classico Shovel Knight a 8 bit. Le aggiunte vanno dai puzzle game e da una forte componente esplorativa, oltre che dall’implementazione degli amibo. Sono stati aggiunti inoltre 10 eroi , con ognuno una abilità unica. Uscita, inverno 2021.

Islander Console Edition : strategico con mappe procedurali in stile minimale . Nel gioco potrete creare la città dei vostri sogni. In uscita oggi.

Metal Slug Tactics: versione con combattimenti tattici del classico run ‘n gun. Lo stile di dimostra molto rispettoso degli originali. Il gameplay, al contrario è stato rinnovato, ed è costituito da combattimenti tattici e tante esplosioni. Disponibile dal 2022.

Last but not least – Nintendo Indie World: tutti gli annunci

Come ultimi titoli di questo show, abbiamo una carrellata veloce di porting più o meno attesi, incluso quello che si può ritenere come uno dei primi videogiochi della storia, stiamo parlando di Tetris. Conclude la lista Eastward, un gdr dallo stile molto ispirato che combina atmosfere sci fi con una grafica in pixel art. Il gioco si distingue soprattutto per l’ottimo lavoro di world building oltre che per la presenza di aree molto eterogenee da esplorare e differenti mostri da eliminare.

Tetris Effect Connected : questa nuova incarnazione di Tetris include una modalità Zone battle per sfidare amici online e in locale. Il titolo è in uscita l’8 ottobre 2021.

Astroneer : uscita gennaio 2022

Hundred Days : 2022

Slime Rancher : disponibile da ora per Switch

Curious Expedition 2 : disponibile da ora su Nintendo eShop

Gang Beast : uscita inverno 2021

Eastward: una delle sorprese di questo evento Nintendo, il titolo è in uscita il 16 settembre di quest’anno.

Tiriamo le somme

Ricapitolando tutti gli annunci di questo Nintendo Indie World, possiamo dire che lo show è stato tutto sommato divertente. Certo, nessun titolo che fa gridare al miracolo, ma, come detto, nel mercato dei videogiochi c’è bisogno di varietà e soprattutto di idee. Le atmosfere di questi titoli, da Eastward a Far Changing Tides, passando per la carica eversiva di Bomb Rush Cyberfunk o le meccaniche semplici ma geniali di Astroneer, rendono l’ecosistema Nintendo un posto per tutti quei videogiocatori che non cercano solamente di dimostrare di essere i migliori giocatori al mondo, ma che vogliono assaporare e vivere un mondo ben costruito e un game design innovativo.

