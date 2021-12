Tramite comunicato stampa, AOC e AGON hanno divulgato una guida per le idee regalo perfette per questo Natale 2021: fra monitor e accessori vari la lista è interessante, vediamola insieme

Non sapete che cosa regalare o regalarvi in vista delle prossime festività natalizie? In questo periodo sono tantissime le aziende che stanno avanzando offerte e proposte per proporre idee regalo interessanti e adatte a tutte le fasce di prezzo. Dopo Braun, MSI e perché no, Mattel e Spin Master per gli appassionati dell’oggettistica, oggi ci vengono in soccorso anche AOC e AGON che, tramite comunicato stampa, hanno condiviso con noi le loro proposte di regalo. Grazie all’ampia gamma di prodotti, i monitor e gli accessori, questo Natale le richieste dei gamer e dei professionisti in cerca delle migliori periferiche hardware saranno soddisfatte.

Iniziamo dai Monitor: U27V4EA

Partiamo ad esempio con l’U27V4EA di AOC, dalla serie ad alto valore V4, un monitor da 27” (68,58 cm) con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e un pannello IPS che offre un ampio angolo di visualizzazione. Il design elegante e minimalista senza bordi su 3 lati si adatta perfettamente alla scrivania. La sua luminosità di 350 nits è abbastanza alta per un piacevole utilizzo anche in stanze illuminate dal sole. Con un’area di gamut del 112% sRGB e 83% Adobe RGB, il monitor è perfetto per l’editing di immagini e video digitali grazie alla extra-nitidezza della risoluzione 4K. E dopo le ore di lavoro, è consigliato anche per sessioni di gaming grazie al supporto Adaptive-Sync e al tempo di risposta GtG di 4 ms. L’elegante U27V4EA copre tutte queste ampie caratteristiche con un prezzo consigliato di soli 369 €, rendendolo un regalo ideale per gli uffici domestici di molti.

Monitor Q32P2CA | Natale 2021: tutte le idee regalo di AOC e AGON

Passiamo al monitor Q32P2CA e facciamo anche un discreto salto di qualità in termini di caratteristiche. Questo monitor da 31,5″ (80 cm) con il proprio pannello IPS offre una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), una superficie dello schermo molto ampia e una risoluzione perfetta da abbinare. Ciò che rende il Q32P2CA una vera chicca è la sua connettività USB-C. I notebook e i tablet che supportano la modalità DisplayPort Alternate di USB-C possono essere collegati facilmente al monitor per estendere lo schermo, mentre il display può caricare questi dispositivi fino a 65W via USB-C, eliminando la necessità di un secondo cavo di alimentazione e riducendo così il disordine.

Il monitor è perfettamente adatto per una varietà di applicazioni che beneficeranno di immagini ricche e finemente definite e di immagini in movimento molto più chiare grazie al supporto di 1,07 miliardi di colori, 75 Hz di frequenza di aggiornamento e 4 ms GtG rispettivamente. Specialmente per coloro che lavorano da casa con i loro portatili, il Q32P2CA (Prezzo consigliato: 449 €), o il suo fratello Ultra HD con un elegante design borderless su 3 lati, l’U32P2CA (MSRP: 569 €), sono ottimi regali per la produttività.

Monitor 27G2u e C27G2ZU | Natale 2021: tutte le idee regalo di AOC e AGON

Se siete invece dei videogiocatori, AOC ha due diverse proposte per voi. L’acclamata serie AOC GAMING G2 di AGON by AOC offre un valore eccezionale, soprattutto con il 27G2U (Prezzo consigliato: 279 €). Perfettamente adatto per giochi ad alto ritmo FPS, RPG, Action o MOBA grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il 27″ (68,58 cm) 27G2U vanta un pannello IPS Full HD (1920 x 1080) per colori incisivi, naturali e precisi. Avendo un display di dimensioni maggiori rispetto ai comuni monitor da 24″, il 27G2U rende più facile vedere i dettagli, mentre le comuni GPU possono raggiungere framerate elevati sulla sua risoluzione Full HD. Motion Blur Reduction (MBR) riduce il tempo di risposta a 1 ms MPRT, garantendo un’esperienza di gioco fluida e nitida. I giocatori possono stare comodamente seduti e godersi sane sessioni di gaming grazie alla sua posizione ergonomica, alla modalità Low Blue Light e alla tecnologia Flicker-Free.

Per i giocatori che apprezzano la velocità e il framerate sopra ogni altra cosa, il C27G2ZU sarà un grande regalo. Il 27″ C27G2ZU ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e solo 0,5 ms MPRT per ottenere immagini nitide e brillanti per titoli veloci e competitivi. Il suo pannello VA con un elevato rapporto di contrasto 3000:1 e una curvatura di 1500R immerge completamente i giocatori nei giochi. Per gli aspiranti gamer competitivi con riflessi veloci, il C27G2ZU offre una grande combinazione di caratteristiche ad un ottimo prezzo (Prezzo consigliato: 299 €).

Fascia alta: AGON AG493UCX2 | Natale 2021: tutte le idee regalo di AOC e AGON

Se invece avete qualche soldo in più da spendere, AGON consiglia la fascia alta per un’esperienza premium e ricca di funzionalità per i gamer. L’enorme 49″ (124 cm) AGON AG493UCX2 (Prezzo consigliato: 1099 €) è dedicato ai giocatori che vogliono andare oltre i confini della realtà. La curvatura 1500R, un apsect ratio super-ampio di 32:9 e una risoluzione Dual QHD di 5120 x 1440 pixel non solo coprono completamente il campo visivo periferico degli utenti ma aumentano la loro consapevolezza della situazione.

Con un ampio campo visivo, i sim-racers possono facilmente vedere i loro avversari che guadagnano strada su di loro nei loro specchietti laterali, o i sim-pilots possono guardare ai lati e controllare la pista prima di fare il loro sorpasso finale. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e l’MPRT di 1 ms garantiscono un’esperienza più coinvolgente e una sensazione di “connessione”, mentre la luminosità di 400 nits, il contrasto di 3000:1, il supporto DisplayHDR 400 e l’area gamut DCI-P3 del 90% offrono una rappresentazione naturale, satura e colorata. Inoltre, è ergonomico e aumenta la produttività in un ufficio domestico o sulla scrivania di uno streamer, grazie alla modalità Picture-by-Picture del display, allo switch KVM e alla connettività USB-C (65 W di alimentazione).

Monitor AGON PRO AG25DFG

Terminiamo la sfilza di monitor rimanendo in fascia alta, e spostandoci verso gli appassionati di eSports. L’AGON PRO AG254FG (MSRP: 849 €) è dedicato al gaming ad alta frequenza di aggiornamento con la sua abbagliante frequenza di aggiornamento di 360 Hz, 1 ms GtG e la certificazione NVIDIA G-SYNC. Il 24,5″ (62,23 cm) AG254FG è dotato di un pannello Fast-IPS senza bordi su 3 lati, in Full HD (1920×1080), ricco di colori (100% di copertura sRGB) e con un design vincitore del reddot design award. Uno Screen Shield incluso e rimovibile elimina ombre e riflessi da fonti di luce esterne, offrendo un’esperienza di gioco perfetta giorno e notte. Con un input lag eccezionalmente basso, il monitor presenta anche il Reflex Latency Analyzer di NVIDIA in modo che gli utenti possano misurare la latenza totale del loro sistema e identificare potenziali colli di bottiglia.

Cuffie e tastiere | Natale 2021: tutte le idee regalo di AOC e AGON

Passiamo infine agli accessori: il suono e i dispositivi di input sono altrettanto importanti. Le AOC GAMING GH300 (MSRP: 55,90 €) sono cuffie da gaming 7.1 con un microfono ad asta rimovibile. I grandi driver al neodimio da 50 mm offrono un suono pulito su un’ampia gamma di frequenze (20 Hz – 20 kHz) e un DAC integrato a 24 bit/96 kHz riproduce un audio di qualità da studio. I giocatori possono ascoltare e individuare i passi dei loro nemici o godere di brillanti paesaggi sonori, grazie al suo supporto per il suono surround 7.1 virtuale.

L’AOC GAMING GM500 (MSRP: 27,90 €), un mouse ambidestro per utenti mancini e destrorsi, è uno dei regali più semplici ma perfetti per i giocatori di qualsiasi livello. Supportando la tecnologia NVIDIA Reflex per una latenza quasi nulla, questo mouse è dotato di un sensore Pixart di alta qualità e precisione e di interruttori Omron resistenti, adatti a competizioni ad alta energia e dal ritmo sostenuto. 5000 DPI, 20 g di accelerazione e 100 IPS di velocità di tracciamento fanno sì che la precisione di puntamento degli utenti si traduca direttamente nel gioco.

AOC GAMING GK500 (MSRP: 70,90 €) è una tastiera gaming meccanica a 104 tasti con interruttori Outemu Red più silenziosi e dallo stile lineare che i giocatori amano e apprezzano. È un piacere scrivere e giocare, grazie al suo n-key rollover e alle caratteristiche anti-ghosting al 100%.

Buona spesa!

E queste erano le idee regalo di AOC e AGON per questo Natale 2021. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!