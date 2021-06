Summer Game Fest 2021: in arrivo Metal Slug Tactics

Il Summer Game Fest 2021 è un’occasione unica per potersi gustare i nuovi titoli in arrivo come testimonia Metal Slug Tactics

Al pari del più che giustamente famoso E3, anche il Summer Game Fest 2021, si preannuncia già come una gigantesca riserva di notizie sensazionali e l’annuncio di Metal Slug Tactics ne è la prova lampante. Un nuovo capitolo di quella saga che, cominciata nel lontano 1996 sui cabinati della Neo Geo, oggi si arricchisce di un nuovo episodio. Ma andiamo a capire un po’ meglio di che cosa si tratta.

Summer Game Fest 2021: cosa aspettarsi da Metal Slug Tactics

Sicuramente il celeberrimo titolo della SNK, tra i più apprezzati del genere e del retrogaming, non è stato spesso associato a meccaniche più tipiche del gioco di ruolo o del combattimento a turni, come invece lo sono saghe del calibro di Final Fantasy, ma più run and gun. Un genere del quale il coloratissimo Cuphead è uno degli esempi più recenti e giocati. Esatto, pare infatti che questo Metal Slug Tactics, sviluppato da Leikir Studio, sarà solo una delle tante sorprese che il Summer Game Fest 2021 ha in serbo per i videogiocatori.

Come già visto sulla sua pagina Steam, il titolo mescolerà meccaniche RPG, personaggi iconici, mappe generate in automatico ed un senso di sfida che non lascerà delusi. La storia vede il ritorno del generale Donald Morgen intento ad organizzare un colpo di Stato contro il governo mondiale. Ovviamente a chi toccherà fermare i suoi biechi piani ancora una volta? Esatto, a voi!

Visto che il titolo è stato annunciato solo per PC e non si conosce ancora una data ufficiale di pubblicazione