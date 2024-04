Milan-Inter: dove vedere la partita?

Il lungo fine settimana si chiude con uno dei derby più seguiti, Milan-Inter: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono diventati ormai un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo appare così un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma rappresenta d’altro canto uno svantaggio per tifosi e utenti, i quali si ritrovano infatti costretti a cercare molte notizie utili per fare il quadro della situazione. In quest’ottica si può evidenziare la funzione dell’articolo, ovvero spiegare dove vedere Milan-Inter e quali saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 33 si conclude dunque con il “Derby della Madonnina”, da un lato Pioli e dall’altro Simone Inzaghi.

Dove vedere Milan-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al secondo posto con 69 punti, il Milan – in campionato – viaggia a passo svelto, con quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque. In prima posizione con 83 punti c’è però l’Inter con due pari e tre vittorie, ma un vantaggio enorme a poche giornate dalla fine. La pratica scudetto è ormai chiusa, ma scopriamo dove poter vedere Milan-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è ritagliata un importante spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si apre a due soluzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Basterà perdersi in pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi si presenta del tutto differente. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono le sfide delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Tennis, NBA, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, serviranno giusto alcune operazioni per poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messo in archivio il discorso piattaforme, si giunge alla domanda iniziale: Milan-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 22 Aprile, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo di munirsi di VPN durante il proprio viaggio su internet.

Milan-Inter, probabili formazioni

Sebbene siano seconda contro prima, non ci sono dubbi su chi vincerà lo scudetto, pratica che potrebbe essere archiviata anzitempo.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Una delle due riuscirà a strappare i 3 punti? Diteci cosa ne pensate. Intanto continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.