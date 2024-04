Serie tv animata di Destiny in fase di sviluppo?

Secondo quanto trapelato pare che la serie tv animata di Destiny per la piattaforma streaming più famosa al mondo, sia in fase di sviluppo

Bungie, lo sviluppatore di Destiny, era già in contatto da tempo con Netflix per lo sviluppo di una serie animata basata sul suo franchise di fantascienza. Tuttavia un nuovo rapporto di Paul Tassi di Forbes ha affermato che il progetto non ha mai oltrepassato la fase di scripting. Infatti, pare che i contatti di Bungie con il colosso dello streaming risalgano ad un periodo antecedente all’acquisto da parte di PlayStation Sony. Comunque il sogno di portare quest’universo fantascientifico su altri media rimangono ancora validi.

Destiny, serie tv con Sony Pictures?

Infatti nel 2022, quando s’è stato acquisto effettivo di Bungie, la Sony ha espressamente dichiarato di voler coltivare l’IP in maniera multidimensionale. Inoltre, la Sony ha anche menzionato la propria Sony Pictures come un possibile fattore in un progetto del genere. L’anno successivo, Bungie ha assunto Gabriel VanHuss, ex dirigente Warner Bros., come Head of Linear Media per il franchise di Destiny, per poter espandere l’universo in maniera transmediale. Si potrebbe pensare non solo ad una serie televisiva, ma anche a film, libri, fumetti o formati audio. Tuttavia, malgrado diversi annunci di svariati franchise PlayStation che saranno trasformati in serie TV e film, non è ancora stata data alcuna notizia ufficiale che abbia a che fare con Destiny. L’universo di Destiny ha moltissimo potenziale da poter espandere, ma non è chiaro su quali personaggi o ambientazioni si sarebbe basata la serie TV di Netflix. C’è materiale per la creazione di prequel o sequel, bisogna solo scegliere in che direzione muoversi.

E voi apprezzereste una serie tv animata basata sul franchise di Destiny?

