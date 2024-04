Stellar Blade: il gioco sarà “senza censure” in ogni territorio

Eve sarà una moderna Eva biblica anche al di fuori dell’Eden: gli sviluppatori di Stellar Blade promettono un’esperienza “senza censure”

Visto il polverone alzato dalla prorompente e prosperosa protagonista Eve, il team di sviluppo Shift Up ha voluto mettere subito le cose in chiaro: Stellar Blade, sia in Giappone che altrove, sarà “senza censure”. L’annuncio è stato effettuato mediante il tweet che vedete qui sotto. Cosa questo implichi al di fuori di un’immagine sfocata travolta da una croce, poi, lo sapremo solo venerdì. Tuttavia la community videoludica (ambiente storicamente sessista, ndr) ha riaperto il dibattito sulle protagoniste femminili moderne nei videogiochi e sul “realismo” apportato ai loro character design (con Fable, The Last of Us e Horizon: Forbidden West come esempi). Da allora, Eve è la “portavoce” delle eroine classiche, dispensatrici di fanservice e di calci in egual misura.

L’hype inatteso e “senza censure” di Stellar Blade

Mentre Stellar Blade non sarà disponibile prima di questo venerdì, 26 aprile 2024, il gioco ha già generato abbastanza interessa da portare gli sviluppatori ad “andarci piano” con la demo: di sicuro una richiesta destinata a restare inascoltata, per un gioco dichiaratamente senza censure. I giocatori hanno già accaparrato oltre 50 ore di progressi, trasferibili al gioco completo. Tra i più di 690.000 fan giornalieri, spicca l’illustre nome di Yoko Taro. Il leggendario visionario non ha tardato a lodare il gioco come “fantastico”, definendolo pure “molto meglio di NieR:Automata” sebbene, anche nel suo caso, i complimenti siano stati principalmente diretti al character design.

