Recensione Lian Li GA II LCD: il display giustifica il prezzo?

In questo articolo vedremo la recensione del dissipatore Lian Li GA II LCD. Il suo bellissimo design, le sue performance di alto livello e la sua personalizzazione, ci avranno davvero convinto? Scopriamolo!

Negli ultimi anni, con l’aumento delle esigenze termiche delle CPU di fascia alta, i produttori di sistemi di raffreddamento hanno rilasciato dissipatori a liquido aggiornati per dissipare efficacemente più calore. Quest’estate in particolare ha visto il lancio di molti impressionanti dissipatori da parte di aziende come Cooler Master, DeepCool e altri.

Oggi esamineremo l’ultimo AIO da 360mm di Lian Li, il Galahad II LCD. Quest’ultimo è dotato dell’ultima pompa Asetek di ottava generazione, oltre a ventole ottimizzate da Asetek per bassi livelli di rumore. Ma tutto sarà sufficiente per guadagnarsi un posto nella nostra lista dei migliori dissipatori AIO? Dovremo sottoporlo a dei test per dirlo con certezza.

Ma prima, ecco le specifiche del dissipatore, direttamente da Lian Li.

Scheda Tecnica | Recensione Lian Li GA II LCD

Modello: GA2ALCD36B

Modello pompa: Asteck 8th Gen Pump

Velocità pompa: 3600 RPM (Max.)

Rumore pompa: 32.1 dBA

Dimensione del waterblock: 72.15 × 73.05 × 61.98 mm

Dimensione del radiatore: 399.5 x 120 x 30mm

Lunghezza dei tubi: 385mm

Dimensione delle ventole: 123 x 120 x 25mm

Velocità delle ventole: 300~2450 RPM

Display LCD: 2.88” IPS

Risoluzione Display LCD: 480 × 480 pixels

Nitidezza del Display: 500 nits

Socket compatibili: Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x, AMD: AM5 / AM4

Garanzia: 6 anni

Packaging | Recensione Lian Li GA II LCD

Il dissipatore Lian Li GA II LCD si presenta all’interno di una robusta scatola dai motivi neri, con un tocco di blu sui bordi, che mette in mostra nella parte frontale l’hardware in azione. Ai lati, dei testi mostrano tutte le caratteristiche del dissipatore.

All’interno, un guscio di cartone pressato protegge il contenuto, mentre dei sacchetti di plastica avvolgono il blocco della pompa, i tubi e il radiatore.

Gli accessori includono i vari cavi per il collegamento del display e dell’illuminazione RBG, fascette in tessuto e plate di montaggio per i vari socket della scheda madre.

Il dissipatore Lian Li GA II LCD è dotato di un display IPS integrato da 2,88 pollici con risoluzione 480 x 480 per visualizzare varie informazioni di sistema, quali temperatura e carico della CPU, della GPU, e temperatura del liquido di raffreddamento.

Inoltre, gli utenti possono anche utilizzare il software L-Connect 3 per mostrare immagini (jpg, png), GIF, video (mp4) e testo all’interno del display.

Montaggio e installazione | Recensione Lian Li GA II LCD



Per il socket AM4, viene riutilizzato il backplate esistente della scheda madre, ma le staffe di plastica sul davanti vengono sostituite da parti più grandi con viti integrate. Il dissipatore viene poi posizionato e fissato con quattro viti. Le ventole sono tutte interconnesse, quindi occorre collegare un solo cavo all’alimentazione.

L’installazione è stato piuttosto semplice, tuttavia il cablaggio ha presentato qualche problema. Il dissipatore infatti possiede cavi separati per LCD, ventole e controller, e questo per case piccoli potrebbe risultare poco funzionale.

Build di test e benchmark | Recensione Lian Li GA II LCD

Per i test all’interno di questa recensione di Lian Li GA II LCD abbiamo utilizzato la seguente build:

Motherboard: MSI PRO B760M-P DDR4

CPU: Intel i5-13400F

Ram: 32 GB Corsair Vengeance 3600 Mhz

Scheda Video: Nvidia GTX 3080

Abbiamo eseguito i test con tutte le componenti in stock, quindi senza nessun overclock o undervolt, con una temperatura ambientale di 22°.

Per garantire un’idea quanto più completa, si è scelto di effettuare i seguenti test in idle, gaming, Cinebench R20 e Prime95.

I risultati che potrete leggere attraverso i grafici sottostanti riportano il valore medio delle temperature riscontrato nella fascia temporale indicata. Per monitorare tali temperature ci siamo affidati al software HWiNFO64.

Idle

Per effettuare il test in idle abbiamo avviato Windows 11, lo abbiamo lasciato caricare e abbiamo monitorato la temperatura per 10 minuti, in cui il PC è stato completamente inutilizzato. Il risultato finale è soddisfacente.

Gaming

Abbiamo effettuato 2 sessioni di circa un’ora, giocando la nuova uscita Horizon Forbidden West, e testando il nuovo aggiornamento di Diablo 4 che ha introdotto il Raytracing. Entrambi i videogiochi erano impostati con la medesima risoluzione QHD (2560×1440), le impostazioni a Ultra e il refresh rate a 144hz.

Il dissipatore ha compiuto il suo dovere e ha tenuto a bada le temperature.

Cinebench R20

Uno dei benchmark sintetici più intuitivi e diffusi nel panorama PC. Il risultato anche in questo caso è ottimo.

Prime95

Infine, ultima simulazione utilizzando Prime95 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati e Maximum Heat). Risultati validi anche in questo test.

Prezzo | Recensione Lian Li GA II LCD

Il dissipatore Lian Li GA II LCD è disponibile nella colorazione bianca o nera, con prezzi di 289,99$ negli Stati Uniti e circa 200€ in Italia.

Naturalmente, parliamo di un prezzo esoso per un dissipatore, ma bisogna tener presente che gran parte dell’investimento è destinato a quelle splendide ventole RGB e, naturalmente, all’enorme display LCD sulla pompa.

Si tratta quindi di componenti opzionali se il focus è ottenere grandi prestazioni di raffreddamento, ma il design complessivo farà felice chi invece cerca una grande estetica, e non solo dei componenti di alta qualità.

Conclusioni

Abbiamo amato questo dissipatore, è di gran lunga tra i più belli e ricchi di funzionalità che abbiamo mai visto. Molti dissipatori hanno dei display incorporati, ma crediamo che il Lian Li GA II spicchi particolarmente. Infatti, lo schermo risulta essere molto più colorato e luminoso, oltre che più grande rispetto a quelli di molti altri rivali.

La qualità costruttiva è eccezionale, con un radiatore di alta qualità, supportato da dei tubi angolati e girevoli.

Tuttavia, il suo prezzo, più che raddoppiato rispetto a prodotti di qualità simile, è giustificato solo dalla presenza del display LCD. Se cercate un prodotto che abbia performance simili e un design molto meno accattivante, allora il Lian Li GA II LCD non è il prodotto che fa per voi.

E voi, che cosa ne pensate di questo dissipatore? Credete che oltre alla potenza ci sia altro? Fatecelo sapere nei commenti, e non dimenticate di seguirci qui su tuttotek.it!