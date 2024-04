Roma-Bologna: dove vedere la partita?

Il weekend si estende fino al Lunedì e presenta una gara di rilievo. Scopriamo dove vedere Roma-Bologna

I diritti tv sono diventati parte integrante per il nuovo mondo del calcio. Un esempio evidente di questo cambiamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo appare così un autentico lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altra parte si mostra come un vero e proprio punto a sfavore per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare diverse informazioni in merito alle sfide in programma. Nell’ottica di riferimento entra in gioco l’articolo, che vuole spiegare dove vedere Roma-Bologna e quali potrebbero essere i protagonisti del match.

La giornata 33 regalerà dunque una gara ad alta intensità, tra quinta e quarta.

Dove vedere Roma-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In quinta posizione con 55 punti, la Roma sta vivendo un ottimo periodo di forma, come dimostrano le ultime uscite tra campionato ed Europa League. I giallorossi contano, tra l’altro, ancora una gara da concludere (quella contro l’Udinese) e si stanno proiettando per ottenere la Champions. Al quarto posto con 59 punti c’è invece il Bologna, vera e propria sorpresa della stagione. Gli emiliani non vogliono rinunciare al loro sogno, nonostante il leggerissimo “calo” con gli ultimi due pareggi. Scopriamo allora dove poter vedere Roma-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata uno spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette poi di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Sarà necessario svolgere poche azioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte cambia in maniera notevole. Per ciò che riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con gli altri sport, quali Tennis, NBA, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basteranno pochi passaggi per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Roma-Bologna sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 22 Aprile, alle ore 18:30, terreno di gioco lo Stadio Olimpico di Roma. Vi ricordiamo l’utilizzo di una VPN durante la navigazione su internet.

Roma-Bologna, probabili formazioni

In lotta per il quarto posto, emiliani e laziali potrebbero rischiare di perdere il passo e lasciare una grande occasione all’avversaria.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Diego Llorente, Angeliño; Bove, Paredes, Lo.Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Orsolini, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee.

Ci sarà equilibrio o una delle due prenderà il sopravvento? Condividete con noi il vostro parere. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.