Quali sono le serie TV più viste su Netflix, HBO e Disney+ nel 2024 ad oggi? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

La competizione tra i servizi di streaming per gli spettatori è in costante crescita, con una guerra per ottenere le quote di ascolto sempre più accesa e all’ultimo stream. In passato, ottenere l’esclusiva di un film di recente uscita era un trionfo, ma ora l’attenzione si è spostata sui contenuti originali.

Con la digitalizzazione in pieno svolgimento, i servizi di streaming si sono lanciati nella produzione e trasmissione di show e film originali, creando una situazione in cui intere industrie cinematografiche si trovano in lotta per sopravvivere. Le sale cinematografiche hanno visto una significativa riduzione dei profitti mentre gli spettatori preferiscono l’opzione comoda di guardare i contenuti direttamente da casa. La qualità dei contenuti offerti da queste piattaforme è notevole, il che spinge sempre più persone a preferirle. Tuttavia, nonostante l’ampia selezione disponibile, è comune trovarsi alla ricerca di nuove opzioni.

Pertanto, non è affatto un caso che siate arrivati proprio su questo articolo, che tratta delle serie più popolari del 2024 finora. Partiremo ovviamente dal colosso di sempre, Netflix, ma passeremo anche a quelli presenti su HBO e Disney+, poiché vi forniremo una classifica delle serie più viste su queste piattaforme nel corso dell’anno.

Le 5 serie più viste su Netflix

Netflix domina il mondo dello streaming in gran parte del globo ed è stato il precursore di questa rivoluzione. Tuttavia, in alcune nazioni selezionate, l'offerta di Netflix potrebbe non essere così vasta. Ecco le cinque serie più popolari del 2024:

Parasyte: The Grey

Una serie coreana mozzafiato in cui un parassita prende il controllo dei corpi umani, minacciando di portare il mondo all’apocalisse. Gli ultimi sopravvissuti devono lottare per salvare l’umanità.

Il problema dei 3 corpi

Un’avventura fantasy coinvolgente che trascina gli spettatori in una situazione di emergenza scaturita da una decisione presa dalla Cina negli anni ’60.

Crooks

Una serie avvincente ricca di battaglie e rapine, che tiene incollati gli spettatori allo schermo dalla prima all’ultima scena.

The Gentlemen

Eddie eredita l’impero della marijuana del padre e si trova coinvolto nel pericoloso mondo dei criminali. La serie segue le sue vicende e il suo tentativo di sopravvivenza.

Queen Of Tears

Perfetta per gli amanti delle storie d’amore e del romanticismo, questa serie ha ricevuto ottime recensioni dagli spettatori ed è diventata un successo.

Le 5 serie più viste su HBO

Se siete appassionati della Warner Bros e amate trovarvi di fronte a cataloghi di film e serie TV, HBO è la piattaforma perfetta per voi. Offre una varietà di contenuti che spaziano da produzioni hollywoodiane a opere originali HBO, garantendo un’esperienza coinvolgente e ricca di intrattenimento. Qui di seguito troverete quelle che sono le cinque serie più popolari su HBO in questo primo periodo del 2024. Vi consigliamo vivamente di dare loro un’occhiata se pensate che possano essere di vostro gradimento.

The Regime – Il palazzo del potere

The Regime spicca come la serie più popolare su HBO negli Stati Uniti, offrendo un’avvincente trama di drammi politici che sicuramente catturerà la vostra attenzione.

Ninja Kamui

“Ninja Kamui” è una serie animata che segue Joe Logan, un ex ninja tradito dal suo stesso clan, in un viaggio pieno di azione e vendetta che non mancherà di tenervi incollati allo schermo.

Tokyo Vice

“Tokyo Vice”, fedele al libro da cui è tratto, offre uno sguardo crudo sulle dure realtà del mondo, affrontate da coloro che cercano di cambiarlo in meglio.

Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV

“Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” è una docu-serie che rivela la cultura tossica dietro i programmi televisivi per bambini più iconici, gettando luce su aspetti poco conosciuti e sorprendenti.

House

Infine, “House” racconta la storia di un genio della medicina che lotta con la dipendenza, ma il cui talento non viene mai messo in discussione. Seguite il suo straordinario viaggio non solo per intrattenimento, ma anche per una visione avvincente e coinvolgente.

Le 5 serie più viste su Disney+

Disney+ offre una vasta gamma di contenuti di alta qualità, che spaziano dai film e serie Marvel alle ultime uscite, tutto a disposizione in diverse lingue. È una vera miniera d’oro per gli appassionati di intrattenimento. Ecco la lista delle cinque serie più popolari su Disney+ fino ad ora.

Grey’s Anatomy

“Grey’s Anatomy” è un avvincente medical drama con elementi romantici che vi coinvolgerà profondamente nella storia, facendovi sentire parte di essa. È una scelta ideale per chi cerca emozioni e un po’ di dramma. Forse un po’ tanto.

Bluey

“Bluey” vi invita a seguire le straordinarie avventure di Bluey e della sua famiglia mentre cresce. Questo spettacolo è adatto sia ai padroni sia ai vostri fedeli amici a quattro zampe.

Modern Family

“Modern Family” racconta il percorso di una famiglia che affronta i cambiamenti e le sfide della vita, rimanendo unita nonostante le difficoltà. È una commedia che riflette sulle dinamiche familiari moderne.

I Simpson

E chi non li conosce? “I Simpson” sono una serie animata di grande successo da oltre un decennio, incentrata sulle follie quotidiane di una famiglia. Se amate le commedie, non potete perdervi le avventure dei Simpson.

Shogun

“Shōgun” vi porta a seguire il viaggio di John Blackthorne, da marinaio a samurai, in una storia coinvolgente e avventurosa disponibile su Disney+.

Conclusione

Speriamo di esservi stati utili nell’esplorare la vasta gamma di contenuti disponibili nei vari servizi di streaming. Anche se la competizione tra queste piattaforme è serrata, è importante non sottovalutare i loro contenuti basandosi solo su poche recensioni. Vi consiglio di iniziare guardando le serie del genere che preferite, così da ottenere un’idea più chiara di quali tenere sott’occhio in seguito. Con così tante opzioni disponibili, questo approccio vi aiuterà a individuare le serie che più si adattano ai vostri gusti personali.

