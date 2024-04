Stellar Blade: trucchi e consigli per combattere al meglio

In questo articolo vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per padroneggiare al meglio il sistema di combattimento di Stellar Blade

Ormai manca davvero poco all’uscita di Stellar Blade, il nuovo titolo di Shift Up e Sony. Questo gioco sta attirando l’attenzione dei giocatori per alcune ovvie ragioni ma chi ha provato la demo sa che si tratta di un prodotto davvero molto valido, specialmente per quanto riguarda il gameplay. Stellar Blade infatti vanta un sistema di combattimento molto soddisfacente e complesso, e in questo articolo vi sveleremo alcuni trucchi e consigli utili per padroneggiarlo.

Non fatevi prendere dalla frenesia | Stellar Blade: trucchi e consigli

Stellar Blade viene spesso associato a titoli come Bayonetta e Nier Automata e questo ovviamente ha dato ai giocatori l’impressione che il sistema di combattimento sia molto rapido e stiloso. In realtà però gli scontri di questo titolo sono molto meno frenetici di quanto si creda e per riuscire a superare gli avversari più pericolosi è necessario agire con calma. I movimenti della vostra protagonista infatti non saranno particolarmente veloci e nelle prime fasi di gioco il ritmo dei combattimenti potrebbe quasi ricordarvi quello di un soulslike.

Allenatevi nella simulazione | Stellar Blade: trucchi e consigli

Una volta raggiunta la prima area sicura del gioco avrete la possibilità di entrare in una simulazione di allenamento tramite il terminale delle abilità. Qui avrete la possibilità di prendere familiarità con il sistema di combattimento provando gli attacchi che conoscete già e anche quelli ancora da sbloccare, una feature molto utile per capire come far progredire il vostro personaggio.

Inoltre all’interno della simulazione potrete anche affrontare diversi tipi di nemici. L’IA degli avversari può essere impostata manualmente, permettendo loro di attaccarvi liberamente, usare solo alcuni attacchi speciali oppure semplicemente stare immobili come una sacco da boxe. Questa funzione è davvero molto comoda dato che non solo vi permetterà di testare i vostri attacchi su un vero bersaglio, ma vi consentirà anche di imparare come affrontare alcuni nemici problematici.

Prima le combo rapide… | Stellar Blade: trucchi e consigli

Quando avrete ottenuto l’accesso alla simulazione di allenamento, noi vi suggeriamo di passare un po’ di tempo ad imparare bene le combo incursione. Queste serie di attacchi sono molto rapide e hanno la particolarità di iniziare tutte con la pressione del tasto quadrato. In totale ci sono quattro diverse combo incursione e imparare ad usarle subito vi permetterà di poter affrontare senza troppi problemi i primi gruppi di nemici che vi si pareranno davanti.

…poi quelle pesanti | Stellar Blade: trucchi e consigli

Una volta che avrete padroneggiato le combo incursione sarà il momento di passare a quelle assalto. Queste serie di attacchi sono un po’ più lente, ma vi permetteranno di colpire i nemici più duramente. Anche in questo caso le combo assalto da imparare sono quattro, ma rispetto a quelle incursione sono generalmente più brevi. Per i novizi del genere potrebbe essere difficile tenere a mente ben otto combo diverse all’inizio del gioco, ma di sicuro dopo un po’ di allenamento vi verrà naturale.

Padroneggiate il parry | Stellar Blade: trucchi e consigli

Dopo che avrete preso la mano con le combo base è molto importante che impariate ad usare bene anche i parry. Deviando un attacco nemico infatti non solo lo interromperete ma avrete anche un’occasione d’oro per attaccarlo. In più i parry andati a segno riempiranno la vostra barra BE e soprattutto danneggeranno molto la postura dell’avversario. Una volta che avrete completamente svuotato l’indicatore di postura di un nemico questo resterà stordito per qualche secondo e premendo triangolo potrete devastarlo con un attacco potentissimo.

Usate i punti abilità per il parry e il Flash | Stellar Blade: trucchi e consigli

Ovviamente in base al vostro stile di gioco avrete diverse preferenze su come assegnare i punti abilità ma, secondo noi, le abilità migliori da potenziare all’inizio del gioco sono il parry e il flash. Queste due mosse sono abbastanza difficili da eseguire in combattimento ma se ci riuscirete potrete avere un grossissimo vantaggio sugli avversari. Potenziarle quindi è molto utile, dato che in questo modo avrete la possibilità di mandarle a segno in modo più semplice e consistente.

Sfruttate lo scanner | Stellar Blade: trucchi e consigli

I livelli di Stellar Blade sono davvero densi di tesori e per raccoglierli tutti sarà fondamentale esplorare al meglio. Fortunatamente per farlo potrete contare sullo scanner, uno strumento utilissimo attivabile premendo il touchpad del DualSense.

Lo scanner vi permetterà di rendere l’ambiente in cui vi trovate più comprensibile da navigare e inoltre vi consentirà anche di evitare tante imboscate. Il radar infatti è in grado di scovare i nemici nascosti e segnalarli prima che possano avventarsi su di voi.

Pronti a salvare l’umanità!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per affrontare imparare a padroneggiare il sistema di combattimento di Stellar Blade. Ora non vi resta altro da fare che mettere in pratica i nostri suggerimenti e sconfiggere tutti i Naytiba che minacciano la sicurezza dell’umanità.

Stellar Blade sarà disponibile dal 26 aprile per PlayStation 5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.