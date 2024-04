EA Sports F1 24: nuove informazioni su fisica e manovrabilità

Electronic Arts ci ha svelato tante nuove informazioni sulla fisica e sulla manovrabilità di EA Sports F1 24 con una corposa presentazione

Recentemente abbiamo avuto modo di assistere ad una presentazione a porte chiuse di Electronic Arts dedicata a EA Sports F1 24. Durante l’evento abbiamo potuto osservare più nel dettaglio alcune delle principali novità e migliorie che saranno presenti in questo nuovo gioco di formula uno. Nello specifico la presentazione ha svelato tante nuove informazioni interessanti sulla fisica e sulla manovrabilità di EA Sports F1 24 e in questo articolo le condivideremo con voi.

Miglioramenti alle sospensioni | EA Sports F1 24: fisica e manovrabilità

I titoli della serie F1 si sono sempre evoluti nel corso degli anni e questo nuovo capitolo non fa eccezione. Tra le tante modifiche apportate, una delle più importanti è relativa alle sospensioni. I nuovi modelli kinematici infatti miglioreranno sensibilmente il feeling della guida e renderanno ancora più importanti le modifiche effettuate dai giocatori. Qui di seguito potrete trovare le feature più importanti legate al nuovo sistema di sospensioni:

I nuovi modelli kinematici rappresentano meglio le moderne auto F1 e F2.

Questi modelli simulano tanti effetti geometrici reali come l’anti dive e l’anti squat.

Il modello inoltre migliora anche il feeling alla guida grazie ad un sistema di sterzate più accurato e realistico che influisce sul carico delle ruote.

Il tuning delle sospensioni è stato migliorato per offrire ai giocatori la possibilità di modificare singolarmente elementi come heave e roll stiffness.

Il telaio ora è gestito in maniera molto più realistica e risponderà in modo molto più immediato agli input del guidatore, offrendo così un controllo maggiore in pista.

Nuovi modelli dei pneumatici | EA Sports F1 24: fisica e manovrabilità

Oltre alle sospensioni, anche i pneumatici hanno ricevuto molti cambiamenti. Anche in questo caso le modifiche puntano principalmente ad aumentare il realismo e ad offrire al giocatore un maggior controllo sul proprio veicolo. Qui sotto troverete le novità più importanti legate al funzionamento dei pneumatici:

I modelli dei pneumatici sono stati migliorati per mostrare in maniera più realistica effetti come l’angolo di deriva o l’effetto di campanatura.

Anche l’area di contatto è stata rimodellata per funzionare in maniera più realistica assieme alle nuove sospensioni.

È stato introdotto un nuovo thermal model che permetterà ai giocatori di influenzare lo stato delle gomme in base al loro stile di gioco.

La durabilità dei pneumatici ora è fortemente influenzata dalla temperatura.

Il comportamento delle ruote sul bagnato è stato modificato per dare al pilota più controllo in low grip.

Guidare attraverso le parti bagnate di un circuito inoltre aggiunge un effetto di raffreddamento ai pneumatici.

Aerodinamica più realistica | EA Sports F1 24: fisica e manovrabilità

Un altro aspetto molto importante che è stato sensibilmente migliorato in EA Sports F1 24 è l’aerodinamica. Il telaio infatti avrà un impatto molto maggiore sulle performance della macchina nel corso di una corsa. Di seguito potrete trovare tutti i miglioramenti apportati a questo aspetto della fisica:

Il nuovo modello aerodinamico utilizzato dal gioco ora tiene in considerazione il chassis rake, generando così delle reazioni più naturali a fenomeni come il downforce.

Questi cambiamenti rendono fondamentale modificare l’altezza del proprio veicolo per ottenere le migliori prestazioni possibili.

I modelli aerodinamici sono stati modificati per cercare di imitare perfettamente le reali caratteristiche di quelli utilizzati dai vari team.

Power Unit migliorata | EA Sports F1 24: fisica e manovrabilità

Infine sono state apportate tante modifiche relative alla power unit delle macchine. Questo elemento è davvero molto importante nei veicoli F1 e F2, e di conseguenza Electronic Arts non poteva affatto trascurarlo. Nell’elenco seguente troverete tutte le novità principali relative alla power unit:

Il freno motore ora può essere modificato attraverso il tuning della macchina per influenzare l’energy harvesting.

L’accumulo e il consumo dell’energia saranno maggiormente influenzati dal modo di guidare del giocatore.

Il nuovo sistema di gestione dell’accelerazione riduce gli sprechi di energia e offre al giocatore un maggior controllo.

Tutti gli Energy Recovery Systems sono disponibili per i giocatori durante tutte le sessioni.

Il nuovo modello differenziale permette di apportare modifiche più impattanti in determinate condizioni.

Un’esperienza più realista

Questo è tutto per quanto riguarda le novità di EA Sports F1 24 in quanto a fisica e manovrabilità. A quanto pare il nuovo titolo di Electronic Arts ha intenzione di portare davvero tante novità e di sicuro da qui alla data di uscita ne sapremo di più anche su tanti altri aspetti del gioco.

EA Sports F1 24 sarà disponibile dal 31 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.