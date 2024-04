Aston Martin DBX707 si rinnova per il 2024: tutte le novità

Per il 2024, l’Aston Martin DBX707 si rinnova. Estetica aerodinamica, motore V8 biturbo e cambio automatico a nove rapporti sono soltanto alcune delle novità

L’Aston Martin DBX707 si rinnova per il 2024 con un design più raffinato, interni lussuosi e un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Presentata nel 2020, questo modello ha rapidamente conquistato il mercato grazie alle sue eccellenti prestazioni e al suo stile inconfondibile. Questo nuovo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti per l’ammiraglia della gamma SUV. L’esterno mantiene le sue linee imponenti e muscolose, ma con alcuni dettagli che ne esaltano l’eleganza. Le nuove maniglie delle porte a scomparsa si aprono verso l’esterno quando il SUV viene sbloccato, mentre i nuovi specchietti retrovisori con vetro a filo offrono un’estetica più pulita e aerodinamica. La gamma di colori si amplia con cinque nuove tonalità: Nero Epsilon, Giallo Helios, Verde Sprint, Verde Malachite e Verde Aura. A queste si aggiunge il Podium Green, in precedenza esclusiva della ARM23 Edition.

Aston Martin DBX707: interni lussuosi e tecnologicamente avanzati

Gli interni sono completamente rinnovati, ispirandosi alle ultime ammiraglie, come la DB12 e la Vantage. La linea di design orizzontale che divide la plancia separa il sistema di infotainment dalla console centrale e dal quadro strumenti. Ciò crea un ambiente arioso e raffinato. Il nuovo volante sportivo nasconde dietro un display digitale da 12,3 pollici che fornisce al guidatore tutte le informazioni necessarie. Nella parte centrale della plancia è posizionato un touchscreen da 10,25 pollici con il sistema di infotainment di ultima generazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sotto il cofano, invece, pulsa un potente motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 707 CV e 900 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa alle quattro ruote tramite un cambio automatico a nove rapporti con convertitore di coppia, che garantisce accelerazioni brucianti e cambi di marcia fluidi. La DBX707 accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 310 km/h. Questa nuova Aston Martin DBX707 rappresenta un’evoluzione notevole del SUV ad alte prestazioni britannico. Con il suo design raffinato, gli interni lussuosi e tecnologicamente avanzati, le prestazioni elevate e la dinamica di guida migliorata, l’auto è pronta a conquistare i cuori degli appassionati di auto sportive.

