Monster Hunter Digital Event: tutte le novità su Rise e Stories 2

Da pochissimo si è tenuto il Monster Hunter Digital Event e durante l’evento Capcom ha svelato tante novità su Rise e Stories 2

Oggi si è tenuto il Monster Hunter Digital Event, un evento dedicato a Rise e Stories 2 organizzato da Capcom. La diretta è durata all’incirca una trentina di minuti ma in questo breve arco di tempo sono fioccate tante informazioni interessanti. Se volete scoprire tutte le novità sui due Monster Hunter principali del momento, non dovrete fare altro che continuare a leggere il nostro articolo.

Un nuovo trailer per Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è uno spinoff che prende gli iconici mostri della serie e li mette al servizio del giocatori in un divertente RPG a turni in stile Pokémon e Shin Meami Tensei. All’uscita del gioco manca ancora più di un mese, ma nel frattempo Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per aiutare i fan a sopportare meglio l’attesa. In calce qui sotto potrete trovare il video in questione:

Questo quarto trailer si concentra principalmente sulla storia del gioco e ci permette di approfondire alcuni punti molto importanti della narrativa. In particolare nel video si parla dei “Rage-Rays“, misteriosi fasci di luce in grado di rendere furibondi i mostri.

Nel corso dell’evento però sono state svelate anche nuove informazioni molto interessanti sul gameplay. A quanto pare infatti in Monster Hunter Stories 2 i giocatori potranno utilizzare dei misteriosi riti chiamati “Channeling Rites” per trasferire dei determinati geni da un mostro all’altro. In questo modo potrete potenziare le abilità dei vostri compagni e addirittura permettere loro di utilizzare attacchi o elementi che non sarebbero in grado di padroneggiare in natura.

Arriva la versione 3.0 di Monster Hunter Rise!

Nel corso dell’evento ovviamente è anche stata presentata la versione 3.0 di Monster Hunter Rise. Questo grande aggiornamento arricchirà il titolo con ben 3 nuovi mostri: il Crimson Glow Valstrax, l’Apex Zinogre e un nuovo misterioso “boss finale”. Di sicuro tutti i cacciatori saranno impazienti di affrontare queste creature e fortunatamente non dovranno aspettare ancora a lungo. Il nuovo aggiornamento 3.0 infatti sarà disponibile già dal 27 maggio, cioè domani. Per l’occasione è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer che potrete trovare in calce qui sotto:

Oltre alle grosse novità di cui vi abbiamo già parlato, Capcom ha anche svelato la roadmap relativa ai prossimi aggiornamenti di Rise. A quanto pare da giugno ad agosto il gioco si arricchirà mensilmente con diverse missioni evento legate ad alcuni dei giochi più famosi di Capcom. Il primo evento sarà legato proprio a Monster Hunter Stories 2, ma successivamente si punterà a titoli più iconici.

Monster Hunter Rise è ora disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin invece arriverà su Nintendo Switch solamente dal 9 luglio. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.