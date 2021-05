Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “35 anni e non sentirli”

Trentacinque anni e non sentirli davvero: l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate celebra tutti i franchise ultratrentennali

Con la bellissima illustrazione qui sopra e qualche ora di ritardo, abbiamo un’altra anticipazione per l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo “Striscia vincente”, il torneo “35 anni e non sentirli” è tutto dedicato alle serie che vantano personaggi nell’enciclopedico picchiaduro di Masahiro Sakurai e che compiono, appunto, trentacinque anni di onorata attività. La notifica in-game, che riporteremo qui sotto, allude espressamente a Dragon Quest, Metroid, The Legend of Zelda, Castlevania e Kid Icarus. Questo porta con sé un buon numero di combattenti, come vedremo a breve.

La metà di trenta per i trentacinque, nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate

Il roster di personaggi giocabili nell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate consiste in quindici lottatori, o sedici se disponete dei DLC. Li elencheremo in ordine: parliamo infatti di Link, Samus, Zelda, Sheik, Link Bambino, Ganondorf, Pit, Samus Tuta Zero, Link Cartone, Palutena, Pit Oscuro, Ridley, Simon, Richter e Samus Oscura. Se poi disponete anche del relativo DLC, l’Eroe di Dragon Quest si unirà alla festa di compleanno. Le regole sono le solite: scontri a tempo dalla durata di due minuti e mezzo, comparsa media di strumenti e Barra Smash Finale attiva. Tuttavia, la scrematura include anche oggetti e scenari.

Le uniche armi che troveremo saranno Sfera Smash, Aurora, Portacuori, Bottiglia della Fata, Orecchie da Coniglio, Mazza Minerale, Falce della Morte, Giara Magica, il Bastone, la Noce Deku, la Radiomina, la Bomba X, lo Scarabeo, la Coccò, l’Occhio mortale, l’Attacco a Vite e lo Scudo Posteriore. Le arene saranno invece il Castello di Hyrule, la Grande Baia, il Tempio, Brinstar, le Profondità di Brinstar, il Ponte di Oldin, Norfair, la Fregata Orpheon, il Regno Celeste, la Nave dei Pirati, la Valle Gerudo, il Treno degli Spiriti, la Foresta Zero, il Tempio di Palutena, Oltrenuvola, la Torre delle Origini e il Castello di Dracula.

Il torneo avrà inizio dopodomani, venerdì 29 maggio 2021, alle otto di mattina e si concluderà lunedì 31 alla stessa ora. Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.