Marvel’s Spider-Man 2: il gioco è apparso sul PlayStation Store

Marvel’s Spider-Man 2 è apparso sul PlayStation Store del Regno Unito, ve ne parliamo in dettaglio in questo articolo

I Game Awards 2022 si sono rivelati una vetrina piuttosto apprezzabile per i giocatori PlayStation, ma potrebbero esserci novità ancora più sorprendenti prima della fine dell’anno: Sony ha infatti pubblicato in sordina la pagina del PlayStation Store dedicata a Marvel’s Spider-Man 2 nel Regno Unito.

Finora, tuttavia, non c’è stata alcuna reazione ufficiale da parte di Sony o di Insomniac Games sui social media ma, come sapete, la pagina di un gioco di solito diventa attiva dopo un certo annuncio o trailer che include informazioni su un titolo da lanciare. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Marvel’s Spider-Man 2: la pagina del gioco sul PlayStation Store non include dettagli circa una possibile data d’uscita

Nel caso di Marvel’s Spider-Man 2, il gioco è disponibile solo per la regione del Regno Unito sullo store di PlayStation 5. Sebbene il dominio esista su Google se si cerca semplicemente “Marvel’s Spider-Man 2 PS Store“, non è possibile aprire la pagina in questione tramite browser dal momento che, così facendo, si viene automaticamente reindirizzati a una pagina che mostra un errore. Questo potrebbe essere un indizio del fatto che la sezione di Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe essere pubblicata in via ufficiale e globalmente a breve, ma il momento non è ancora arrivato.

Click that wishlist and follow button! https://t.co/pRTTXhKH5O — James Stevenson (@JamesStevenson) December 12, 2022

Oltre al lancio in sordina della pagina del PS Store, alcuni sviluppatori del gioco del quale vi stiamo parlando hanno condiviso di recente dei tweet che sembrano alludere al titolo in questione, il che fa pensare alla possibilità di un reveal a breve. Per ora sappiamo solo che Marvel’s Spider-Man 2 è previsto per il 2023, ma una data di uscita vera e propria è ciò che i fan chiedono al momento.

Sfortunatamente, la pagina del PS Store del gioco non condivide alcun dettaglio significativo al momento. Probabilmente i data miners potrebbero ricavare alcuni dati dalla versione web della pagina, se fosse già disponibile attraverso un browser. Ma alla fine dei conti, dobbiamo ancora aspettare un annuncio ufficiale. Considerando che Sony lancerà il PSVR 2 il prossimo anno, potrebbe esserci la possibilità di un ultimo evento dello State of Play per il 2022, al fine di mostrare i grandi piani di Sony per il 2023.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.