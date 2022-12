Mercoledì 2: quando uscirà la seconda stagione della serie Netflix?

La prima stagione della serie Netflix si è conclusa con un finale aperto e molte questioni in sospeso, aprendo la strada a una seconda stagione e un interrogativo: quando uscirà Mercoledì 2?

Da qualche giorno ormai è disponibile su Netflix la serie originale Mercoledì, che sta spopolando molto nel nostro paese. Divisa in 8 episodi, Mercoledì racconta le vicende di Mercoledì Addams, figlia della famosa Famiglia Addams, mandata dopo le esperienze negative nelle scuole normali alla Nevermore Academy, un collegio per “reietti” dotati di poteri soprannaturali. Gli episodi oltre a parlare dell’adattamento della piccola alla nuova scuola, è incentrata anche sulla risoluzione di un caso di omicidio che ha colpito i suoi genitori 30 anni prima e che sembra essere collegato a una serie di delitti avvenuti in circostanze misteriose nel periodo contemporaneo.

Mercoledì è interpretata dall’attrice Jenna Ortega ed è un vero e proprio fenomeno attuale. Anche nel nostro paese ha assunto man mano sempre più popolarità ed ora si attesta da giorni nelle prime posizioni delle serie più guardate in Italia. E, dopo il finale aperto, sembra sempre più concreta la possibilità di una seconda stagione. Ma cosa sappiamo di certo al riguardo?

Mercoledì 2: cosa sappiamo della seconda stagione?

Al momento purtroppo, nonostante il grande successo, non ci sono ancora notizie ufficiali su una seconda stagione in programma. Tuttavia le questioni irrisolte lasciano intendere che possa esserci un sequel. E, sebbene Netflix non abbia ancora sciolto le riserve, la cosa non sorprende, visto che di solito la famosa piattaforma streaming non concede subito nuove stagioni alle sue serie di successo.

L’impressione è che comunque sarà ordinata la sceneggiatura di una seconda stagione, visto l’enorme successo globale della serie. Persino il co-creatore Alfred Gough, ha rivelato di aver già discusso della prospettiva di una seconda stagione, poiché ritiene che “ci sia sicuramente molto altro da esplorare nel mondo degli Addams”.

Netflix di solito rinnova gli show entro 3 mesi dalla pubblicazione. Per questo maggiori notizie potremmo riceverle intorno all’inizio del 2023. Naturalmente sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv.

