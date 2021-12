Recensione Multiplayer Halo Infinite: divertimento vecchia scuola

In questa recensione vi parleremo del multiplayer di Halo Infinite, soffermandoci maggiormente sulle migliorie tecniche apportate con l’uscita dalla beta

Ormai è passato un po’ dal lancio di Halo Infinite, il nuovo FPS di 343 Industries, e i fan della serie hanno avuto a disposizione molto tempo per goderselo. Alcune persone hanno preferito iniziare il gioco dalla campagna (qui la nostra recensione), mentre altri invece hanno deciso di buttarsi immediatamente nel multiplayer.

Però, nonostante questa modalità sia disponibile gratuitamente, molti giocatori sono ancora indecisi se darle una possibilità oppure no. In questi casi è sempre bene provare il titolo per farsi un’idea ma se volete comunque ascoltare un parere preliminare, allora la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite vi verrà in soccorso.

Stasi post beta

Tempo addietro abbiamo scritto un’accurata anteprima del multiplayer basata sulla beta rilasciata con qualche tempo prima del lancio ufficiale di Halo Infinite. In quell’articolo abbiamo parlato a fondo dei tanti elementi che contraddistinguono questa tanto amata modalità di Halo e, nonostante ora il periodo di beta sia finito, da quel punto di vista non sono stati apportati cambiamenti degni di nota. Di conseguenza, per evitare di ripeterci e scrivere due articoli quasi identici, in questa recensione ci limiteremo solamente a darvi un giudizio finale sul multiplayer e sulle migliorie tecniche apportate. Per un’analisi più completa dal multiplayer vi invitiamo dunque a leggere anche la nostra anteprima che potrete trovare al seguente link.

Un multiplayer più stabile per Halo Infinite

Per questa recensione abbiamo provato il multiplayer di Halo Infinite su PC, e su questa piattaforma il gioco si comporta davvero molto bene per quanto riguarda il comparto tecnico. Durante la beta però ci eravamo scontrati con diverse problematiche che andavano a danneggiare un po’ l’esperienza di gioco. Ad esempio spesso capitava di restare bloccati all’interno di code infinite oppure che il gioco crashasse improvvisamente.

Per fortuna con la fine della beta sembra che molti di questi difetti siano stati rimossi, dato che la nostra seconda prova è risultata molto meno problematica. I tempi di matchmaking infatti sembrano essersi ridotti sensibilmente e anche la frequenza crash e freeze è calata drasticamente. Inoltre sembra che anche il framerate del gioco sia diventato molto più stabile, dato che anche nelle situazioni più concitate abbiamo sofferto cali di FPS molto minori rispetto alla beta.

Conclusioni

Se avete letto tutta la nostra anteprima, allora saprete già cosa pensiamo del multiplayer di Halo Infinite. Il gioco offre ai fan di vecchia data un’esperienza multigiocatore divertente e classica, ma allo stesso tempo rimodernata grazie a delle aggiunte molto intelligenti. I tanti equipaggiamenti presenti nel gioco inoltre offrono varietà agli scontri e permettono ai giocatori di provare tanti approcci diversi in base alla modalità. Sono inoltre stati risolti la maggior parte dei problemi tecnici della beta, lasciando così solamente le microtransazioni come grosso punto negativo del gioco.

Ora che il titolo è finalmente uscito dalla beta però si inizia a sentire la mancanza di alcuni elementi molto importanti per la serie che non saranno aggiunti prima di diversi mesi, come ad esempio la forgia. Ormai per questo tipo di FPS online è normale partire con calma e arricchirsi di nuovi contenuti nel tempo, ma riteniamo che allo stato attuale Halo Infinite soffra molto a causa dell’assenza di queste feature fondamentali. Nonostante ciò il nuovo titolo di 343 Industries vanta comunque una delle modalità multiplayer più divertenti degli ultimi anni e, se avrete la pazienza di aspettare l’uscita degli aggiornamenti, col tempo vi ritroverete sicuramente tra le mani un eccezionale FPS denso di contenuti.

