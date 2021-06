Insomniac Games sta assumendo per un multiplayer per PS5

Dopo il successo di Ratchet and Clank Rift Apart, lo studio di sviluppo Insomniac Games è intenzionato a produrre un nuovo titolo multiplayer in esclusiva per PS5

Insomniac Games è una casa di sviluppo storica. Da sempre legata a Sony e al marchio PlayStation, non ha mai smesso di produrre nuovi titoli. Che si tratti dell’ultimo Ratchet o di una nuova IP come SpiderMan, lo studio è sempre al lavoro. Questa volta, da un annuncio diffuso con un tweet sappiamo che Insomniac sta assumendo personale per un titolo multiplayer in esclusiva per PS5. Andiamo a vedere i dettagli.

Un gioco multiplayer in esclusiva PS5 nei piani di Insomniac Games

Insomniac è uno degli studi più attivi nell’intera industria. Dal 2019 ha pubblicato ben 4 titoli. Da Ratchet and Clank Rift Apart a Spider-Man: Miles Morales, passando per Strangelets oltre che un titolo per VR chiamato Stormland. Dopo questi, il team Insomniac vuole diversificare l’offerta sviluppando da zero un titolo multiplayer che sarà in esclusiva per PS5. La notizia arriva da un tweet dell’azienda, nel quale vengono offerti cinque posti di lavoro per un eccitante progetto multiplayer. Nello specifico vengono richieste le seguenti figure professionali: un creative director, un systems designer (multiplayer), uno story lead, un art director e un VFX artist.

La seguente lista potrebbe sembrare poco specifica, in fondo, qualunque progetto viene seguito da queste figure professionali. Tuttavia, per quanto riguarda il ruolo per il multiplayer viene specificato che il collaboratore dovrà occuparsi dei vari aspetti delle feature di un multiplayer, delle meccaniche, del system design e altro. A questo punto rimane da chiedersi se lo studio è in grado di occuparsi di un progetto del genere. Perché l’ultima esperienza di Insomniac con un multi risale a Fuse, gioco del 2013. Da allora, a parte pochissime eccezioni, si sono sempre concentrati su esperienze in single player.

