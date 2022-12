Microsoft: il colosso sta già preparando il primo Xbox Games Showcase del 2023?

Un noto giornalista ha affermato che Microsoft starebbe già pianificando un Xbox Games Showcase per il 2023. Ecco tutti i dettagli

Inutile negarlo: Microsoft, dal punto di vista videoludico, ha avuto un 2022 piuttosto deludente, con gli ultimi 12 mesi nei quali sono latitate nuove uscite di primo piano per Xbox (a parte qualche rara eccezione). Il fatto che l’azienda non abbia avuto praticamente nulla da mostrare ai recenti The Game Awards 2022 non ha fatto altro che aumentare la delusione dei giocatori della piattaforma del colosso di Redmond, soprattutto in considerazione del fatto che titoli del calibro di Forza Motorsport, Redfall e Starfield sono tutti in uscita il prossimo anno. Sembra però che in un futuro non troppo lontano (leggasi “2023“) potremmo vedere un nuovo Xbox Games Showcase. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Microsoft: Forza Motorsport, Redfall e Starfield al centro dell’Xbox Games Showcase del 2023?

In un articolo pubblicato su Windows Central, il noto giornalista Jez Corden afferma di aver sentito voci “provvisorie” e “non verificabili” secondo le quali Microsoft starebbe pianificando un evento nel primo trimestre del 2023, che avrebbe una natura simile ai precedenti Xbox Games Showcase e potrebbe includere nuovi annunci e aggiornamenti sui titoli in uscita.

Di recente, Aaron Greenberg, dirigente della divisione gaming di Microsoft, ha dichiarato, in merito alla diffusa delusione della community per l’assenza di Microsoft ai The Game Awards, che l’azienda aveva “molto in programma da mostrare e condividere per un anno incredibilmente eccitante che ci aspetta per il 2023“, e che i fan non avrebbero dovuto “aspettare troppo a lungo” per avere maggiori dettagli su questo fronte.

Dato che il lancio di Forza Motorsport, Redfall e Starfield è attualmente previsto per la prima metà del 2023, è verosimile che Microsoft voglia premere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il marketing per tutti e tre i titoli nelle prossime settimane e mesi. Nel frattempo, altri titoli Xbox in arrivo, come Perfect Dark, Fable e Avowed, sono spariti dai radar mediatici da un po’ e i fan sperano sicuramente di saperne di più al riguardo.

