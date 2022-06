Hideo Kojima rivela di aver pensato a un progetto simile a The Boys

Gli eroi più insopportabili di sempre sono stati anche nel mirino di Hideo Kojima: ecco come The Boys gli ha “rubato l’idea” sotto il naso

C’è parecchia carne al fuoco sulla griglia di Hideo Kojima e del suo entourage, ma le idee scartate sono parecchie anche per lui: con sommo rammarico, il vulcanico visionario videoludico ha fatto luce sulla premessa di una di esse, soffiata involontariamente da The Boys. La serie targata Amazon Prime Video ha fatto del suo meglio per rendere appetibile al grande pubblico il detestabile mondo creato da Garth Ennis, e forse è proprio per questo che il brillante game designer ne ha visto solo le prime puntate. A rivelarlo è un tweet del medesimo luminare, che includeremo qui sotto per voi.

Hideo Kojima e The Boys: suona come un meme, ma non lo è

A quanto pare, Hideo Kojima a un certo punto deve aver ricalcato l’idea di fondo dietro The Boys senza rendersene conto. Per chi di voi non seguisse la nostra ala non videoludica, la premessa è semplice. Trattasi di puro piglio “decostruttivo” che fonde il delirio edonista di Hollywood ai superpoteri, dai quali derivano solo grandi irresponsabilità. Siccome decostruzione e realismo sono pane quotidiano per Hideo “se il giocatore non prende per vero il mondo di gioco, non c’è motivo di crearlo” Kojima, quest’idea di base era decisamente nelle sue corde. L’equivalente di Mulder e Scully si sarebbe dunque messo contro “eroi leggendari”, con Mads Mikkelsen nel ruolo da protagonista (per poi “riciclare” l’attore in Death Stranding).

Well, what I had planned stayed in my mind only, so I didn’t incur any cost for labor, material, research, or anything like that. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022

Ironia vuole che la spinta del game designer verso il progetto incompiuto è stata la stessa che ha guidato Garth Ennis nel creare il fumetto. Alludiamo, nel caso, al dominio che il genere supereroistico esercita sulla nona arte. Non sapremo forse mai cosa ne sarebbe venuto fuori, ma la speranza è l’ultima a morire. Ironia vuole che il disegnatore del fumetto, Darick Robertson, abbia collaborato con un altro designer nipponico, ovvero Goichi Suda per No More Heroes III. Ciò che invece è ben più che un castello in aria è il titolo di Kojima per il cloud di Xbox. Quest’ultimo potrebbe essere o non essere il gioco horror chiamato Overdose che è al centro dei rumor da mesi.

Ora sta a voi dirci la vostra: avreste giocato con un Billy Butcher in salsa nipponica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.