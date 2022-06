Nintendo Direct: un nuovo rumor tenta la pista del partner showcase

I rumor continuano ad affollarsiper un Nintendo Direct: ora Tom Henderson parla di un partner showcase con cui concludere il mese

Abbiamo appena avuto un Nintendo Direct tutto dedicato a Xenoblade Chronicles 3, ma non per questo la ruota dei rumor accenna a perdere colpi: l’ultima voce di corridoio che sta scaldando il web riguarda un potenziale partner showcase previsto per questa settimana. Abbiamo tutti imparato ad amare (o, in alcuni casi, odiare) le presentazioni dedicate esclusivamente al supporto delle terze parti in tempo di pandemia. A farsi strada è proprio la prospettiva di una carrellata di questo tipo, il che ci porta a pensare che si tratti semplicemente di materiale originariamente concepito per un solo grande Direct di giugno.

Il ritorno di Tom Henderson e dei rumor: Nintendo Direct da intendersi come partner showcase in arrivo?

Durante una recente diretta, l’editore Nacho Requena a capo della testata spagnola Manual si è dichiarato “consapevole” di un Nintendo Direct in arrivo, considerandolo però “solo” un partner showcase: trattandosi di un rumor, vi invitiamo alla prudenza. Requena ha alluso ad un focus su Persona, sebbene la serie sia già stata recentemente sulla cresta dell’onda con l’annuncio del suo arrivo su Xbox. Le altre voci sugli annunci papabili riguardano “un titolo visto altrove da quattro anni a questa parte”, il che fa di Red Dead Redemption 2 l’ipotesi più calzante. Supponendo che tutto ciò sia vero, ovviamente.

It sounds like there’s a mini direct focusing on third part games – https://t.co/U9Iable9gC What I was referring to here as “something then” is Mario + Rabbids Sparks of Hope gameplay reveal. https://t.co/qFWWhXZxrn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 25, 2022

Dove ci sono indiscrezioni, di solito c’è anche Tom Henderson. Come vedete qui sopra, stando all’insider affermato ci attende un reveal del gameplay di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Come testimoniano i frequenti (e generosi) sconti del predecessore Kingdom Battle su eShop, il gioco conta tecnicamente come titolo di terze parti con la licenza di Mario. Essendo ancora costante la sua finestra di uscita (2022), i rumor che circondano questo gioco specifico hanno inquadrato come periodo possibile per la pubblicazione l’inverno in arrivo. In tal senso, la promessa di Ubisoft di rilasciare il crossover entro la fine dell’anno fiscale fa ben poco per sviare i sospetti.

