Xbox-Bethesda Showcase: Microsoft e Kojima Productions annunciano un nuovo gioco

Hideo Kojima è sicuramente uno dei creativi più chiacchierati di tutto il mondo videoludico. Il legame con Sony viene quasi naturale, considerando l’esclusività di Death Stranding, ma è sempre opportuno tenere bene a mente che Kojima Productions non è una proprietà di Sony e l’azienda è completamente libera di collaborare e stringere accordi con altre compagnie. Per mesi e mesi si è vociferata prima un’acquisizione, poi un accordo con Microsoft e, a quanto pare, quei rumor erano decisamente veri.

Sul palco del recente Xbox-Bethesda Showacse, Hideo Kojima si è mostrato, sebbene non fosse fisicamente presente all’evento, con un messaggio in cui ha confermato che Kojima Productions ha avviato una collaborazione con la casa di Redmond per la creazione del suo prossimo videogioco. Un’opera che, stando alle parole di Kojima stesso, non potrebbe essere creato senza la potenza della tecnologia di Microsoft. A quale tecnologia fa riferimento? Ovviamente il cloud gaming.

Xbox Game Studios & Kojima Productions are partnering to create a video game for Xbox like no one has ever experienced before, leveraging the cloud.

Hideo Kojima is one of the most innovative minds in our industry, and we can’t wait to share what our teams will create #Xbox pic.twitter.com/44TtOQxB08

— Xbox (@Xbox) June 12, 2022