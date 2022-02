Grand Theft Auto VI: arriva l’annuncio ufficiale dello sviluppo

Sopo quasi dieci anni dall’uscita di Grand Theft Auto V, Rockstar Games ha sorpreso l’utenza con l’annuncio ufficiale dello sviluppo di GTA VI

Alcuni titoli tendono a non morire mai: Skyrim, quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls, ha compiuto solo l’anno scorso il suo decimo anno d’età, mentre rimaniamo ancora in attesa di vedere novità sullo sviluppo del sesto episodio. Inoltre, tra i titoli più popolari che ancora aspettano un seguito vi è senza dubbio anche Grand Theft Auto, anch’esso in procinto di celebrare dieci anni dalla sua uscita. Questo quinto episodio rimane tutt’ora uno dei videogiochi più giocati di tutti i tempi, che ha visto una distribuzione non solo multipiattaforma ma anche su ben tre generazioni diverse di console.

Eppure, queste continue cifre esorbitanti che GTA V ottiene, che si tratti del numero nelle vendite o nei giocatori attivi o la sovranità in molte categorie di piattaforme come Twitch e YouTube, si presenta come un aspetto negativo per coloro che desidererebbero vedere finalmente qualcosa di nuovo da parte della casa di sviluppo. Tuttavia, Rockstar Games sembra aver finalmente notato le richieste dei fan, poiché proprio in queste ore ha rilasciato sui suoi profili social e pagina ufficiale un annuncio riguardo Grand Theft Auto VI, confermandolo in stato di lavorazione.

L’annuncio ufficiale di Grand Theft Auto VI

L’azienda britannica ha annunciato poco fa, prima mediante un post su Twitter e poi attraverso gli altri suoi canali, che i lavori in corso sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto sono in atto da tempo, e che in un futuro non troppo lontano sarà possibile condividere con tutti i fan ulteriori dettagli. L’annuncio di Rockstar Games rimane piuttosto scarno d’informazioni, evitando anche di dare un nome ufficiale a quello che viene comunemente definito come “Grand Theft Auto VI”. Le dichiarazioni rilasciate s’incentrano nel mostrare la consapevolezza del focus riservato a GTA V, spesso riportata all’azienda anche da parte dei giocatori e fan. Rockstar allora conferma l’intento di imbarcarsi in un nuovo progetto, con l’obiettivo incessante di spingersi sempre oltre ciò che è stato creato in precedenza.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series. With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022

E così, vengono confermati anche i lavori in corso per la prossima edizione del franchise di Grand Theft Auto, che si troverebbe “già ben avviata”. Adesso, dopo tutti i rumor usciti in precedenza (di cui alcuni riguardanti vari seri problemi nello sviluppo) si può ritenere ufficiale l’esistenza di un GTA VI. Inoltre, conoscendo Rockstar Games, non dovrebbe sorprendere se l’annuncio vero e proprio del titolo arriverà in occasione dell’anniversario dell’uscita di GTA V, previsto per il prossimo Settembre 2022, per poi porre il lancio ufficiale del gioco all’anno successivo.

