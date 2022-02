Grand Theft Auto 5: rivelata la data di lancio per le versioni PS5 e Xbox Series X/S

Finalmente Rockstar ha rivelato la data in cui la versione per PS5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto 5 arriverà

Rockstar Games ha finalmente confermato la data in cui arriverà la versione per PS5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto 5. Questa arriverà sulle console di nuova generazione il prossimo 15 marzo insieme anche a Grand Theft Auto Online. Le novità presenti in questa versione saranno molte, tra nuove modalità grafiche e il supporto alle tecnologie più attuali, oltre che ai tempi di caricamento migliorati. GTA 5 in origine era uscito nel 2013 addirittura due generazioni di console fa: infatti la prima versione arrivò su PS3 e Xbox 360 e solo in seguito sulle altre console. Con questa nuova versione GTA 5 vive ufficialmente su tre diverse generazioni di console.

La nuova versione di GTA 5, in arrivo il prossimo 15 marzo su PS5 e Xbox Series X/S, come annunciato oggi da Rockstar Games, avrà una serie di importanti migliorie. Il gioco supporterà una risoluzione 4K e i 6o FPS, il ray tracing, l’HDR e texture upgradate. I giocatori potranno anche godere di caricamenti molto più veloci, supporto all’audio 3D e al feedback aptico del DualSense. I progressi della storia e della componente online potranno essere trasferiti dalle vecchie console così da non dover ricominciare da zero.

Anche Grand Theft Auto Online avrà diverse migliorie. Si potrà ad esempio saltare interamente il prologo dello Story Mode per giocare sin da subito online, ci sarà poi un nuovo tutorial e una Career Builder che vi permetterà di scegliere sin da subito una professione tra le 4 disponibili ossia: Executive, Gunrunner, Nightclub Owner e Biker. I giocatori riceveranno anche sin da subito molto denaro, insieme a delle armi e un veicolo d’alta fascia. Chi ritornerà a giocare in questa nuova versione potrà resettare il proprio personaggio per sfruttare la Career Builder. Ci sarà poi la possibilità di fare upgrade dei veicoli. La versione per PS5 di GTA Online sarà standalone e sarà gratuita per i primi tre mesi dopo il lancio.

La notizia inoltre arriva insieme all'annuncio ufficiale che Rockstar è al lavoro sul prossimo capitolo della saga di GTA, infatti Grand Theft Auto VI è attualmente in sviluppo.