GTA 6: sviluppo ricominciato nel 2020 secondo un rumor

Un rumor comparso in reta indica come lo sviluppo di GTA 6 sia ricominciato da capo nel 2020, fatto che renderebbe il titolo ancora lontano

Nonostante sia oramai vicino al suo decimo compleanno, GTA 5 continua a vendere come non mai, con la componente online che sembra non volerne sapere di rallentare la sua crescita. Questo lascia intendere come Rockstar possa tranquillamente continuare a concentrarsi sul suo best seller, piuttosto che intensificare gli sforzi per dare vita al tanto atteso nuovo capitolo. La situazione è confermata da alcuni report, secondo i quali GTA 6 sarebbe ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, e potrebbe non vedere la luce prima del 2025. E a confermare in modo diretto queste speculazioni ci ha pensato un nuovo rumor, secondo il quale la produzione del titolo sarebbe ricominciata da zero non molto tempo fa.

GTA 6: sviluppo ripartito da zero nel 2020?

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il portale DSOGaming, che ha riportato un video recentemente pubblicato dall’outlet francese Rockstar Magazine, sempre molto accurato per quanto concerne i leak relativi al gioco: second il rumor, lo sviluppo dell’atteso titolo si sarebbe rivelato molto problematico, al punto da risultare uno dei più ostici di sempre per la compagnia.

Questo avrebbe portato a resettare completamente i lavori nel 2020, non molto tempo dopo l’abbandono di Dan Houser, il co-fondatore di Rockstar. In aggiunta, molti dettagli ed elementi narrativi avrebbero subito svariati cambiamenti sin dal 2019. Questo avrebbe portato alla modifica dei piani originali di Take-Two, che avrebbe voluto presentare il gioco in via ufficiale proprio nel 2020.

Come sempre, trattandosi di un rumor, vi invitiamo a prendere la notizia relativa allo stato dei lavori di GTA 6 con tutte le cautele del caso, il che coinvolge anche il presunto arrivo di un remaster dell’originale Red Dead Redemption, di cui si fa menzione proprio nel video che vi abbiamo appena citato. L’unica cosa certa, al momento, è il lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, il cui arrivo è previsto per il prossimo 11 Novembre.

