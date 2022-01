GTA 6: uscita nel 2023 secondo gli analisti

Dopo la recente acquisizione di Zynga da parte di Take Two, alcuni analisti prevedono l’uscita dell’atteso GTA 6 per l’anno 2023

I record dell’industria dei videogiochi si arricchiscono di un ulteriore primato. Qualche giorno addietro infatti, il colosso Take-Two ha acquisito per la modica cifra di 12,7 miliardi di dollari gli sviluppatori mobile Zynga. L’acquisizione risulta così una delle più grandi della storia dei videogiochi. In un comunicato stampa, Take-Two ha dichiarato di aspettarsi un tasso di crescita annuale del 14%, almeno fino al termine dell’anno fiscale 2024. Stando ad un analista, esiste solo un titolo targato Rockstar in grado di dare una tale confidenza e forza alla compagnia. Stando a quanto riportato, dovremmo aspettarci l’uscita di GTA 6 nel corso del 2023.

L'uscita di GTA 6 sarebbe prevista per l'anno 2023

L’analista Doug Creutz ritiene che una crescita del 14% in quell’arco di tempo richiederebbe una spesa da parte della compagnia di 9 miliardi. Da cui è stato dedotto che tali sforzi economici potrebbero suggerire l’uscita del grande titolo Rockstar GTA 6 per il 2023, ovvero entro l’anno fiscale 2024. Ricordiamo che l’anno fiscale copre i mesi di aprile fino a marzo dell’anno successivo. Inoltre, stando alla consueta abitudine degli sviluppatori di rilasciare titoli entro l’ultimo quarto dell’anno, ipotizziamo che la fine dell’anno potrebbe rappresentare una tempistica corretta. Considerato anche che ormai sono passati 10 anni dall’ultimo GTA 5 e quattro da Red Dead Redemption 2, non ci sarebbe da stupirsi per una tale finestra di lancio.

Comunque, le ipotesi degli analisti e della stampa, senza una conferma ufficiale da parte degli interessati (Take-Two e Rockstar), rimangono mere speculazioni. Le complesse analisi finanziarie non riescono a predire in modo corretto l’evoluzione della schedule di sviluppo e soprattutto eventi imprevedibili quali la pandemia. Già erano stati resi noti qualche mese fa i problemi nello sviluppo del titolo. Questo significa che Rockstar ha molto probabilmente già cambiato i suoi piani di pubblicazione diverse volte.

