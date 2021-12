GTA 6: per un rumor un annuncio del gioco dovrebbe far preoccupare

Secondo un rumor GTA 6, un annuncio del nuovo gioco potrebbe deludere le aspettative dei fan

Ci troviamo ormai ad otto anni dal primo lancio di Grand Theft Auto V. Il titolo, uscito anche per le console di nuova generazione, nel corso del tempo è rimasto tra i giochi più giocati anche per merito della sua modalità online, supportata costantemente da Rockstar Games, con diversi update, aggiornamenti, contenuti aggiuntivi ed eventi di gioco. Questa settimana, inoltre, verrà anche rilasciato un DLC legato alla storia dell’online, che mostrerà il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan del quinto capitolo.

Per quanto concerne invece i videogiocatori non interessati alla modalità multigiocatore, non ci sono ancora notizie sul prossimo titolo di Rockstar, anche se è già da diverso tempo che girano dei leak e rumor dettaglianti ambientazione e trama del titolo. E a questo proposito, un nuovo rumor sembra rivelare come un futuro annuncio del nuovo capitolo GTA 6 potrebbe far preoccupare molto i fan del gioco.

GTA 6, un annuncio del nuovo gioco non sarebbe una cosa positiva

Non è dato sapere a cosa Rockstar Games stia lavorando in questo momento. O piuttosto, si sa che per il 2022 è previsto il lancio di Grand Theft Auto V anche sulle nuove console, ma oltre a ciò l’azienda non ha svelato titoli in programma per l’immediato futuro. Considerando anche come GTA Trilogy sia uscito con numerosi problemi, potrebbe darsi che in questo momento la compagnia sia concentrata nel risolverne i bug e a rilasciare al più presto GTA V sulle nuove console. Per quanto riguarda invece lo sviluppo di GTA 6, i lavori sul nuovo gioco sarebbero ripartiti da zero all’inizio del 2020, dopo l’abbandono del fondatore Dan Houser, portando quindi Take-Two ad annullare la possibilità di un annuncio del gioco nello stesso anno.

About #GTAVI #GTA6 – Some people don't realize how chaotic the development is.

– I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

– If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried. — AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021

Nelle ultime ore su Twitter un utente espone quella che potrebbe essere la situazione attuale nella casa videoludica. Apparentemente, lo sviluppo si trova in uno stato decisamente “caotico”, e secondo il leaker, potrebbero esserci molti fan delusi verso alcuni aspetti del gioco (eccetto quello grafico). Sottolinea anche come, nel caso GTA 6 venisse annunciato nei prossimi mesi, i giocatori dovrebbero sentirsi davvero preoccupati. Non possiamo dire che si tratti di una fonte certa, visti già i numerosi rumor incentrati su GTA 6; inoltre, è normale per uno studio avere problemi nel corso della produzione di un gioco, e per quanto Rockstar sia spesso infallibile, l’esperienza vissuta di recente con GTA Trilogy potrebbe portarla a rivedere eventuali annunci in programma.

