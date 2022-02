Baldur’s Gate 3: questo mese in arrivo un nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Baldur’s Gate 3 è previsto questo mese, stando al social cinese Bilibili già dimostratosi attendibile in passato

Dal suo lancio in early access risalente a due anni fa, Baldur’s Gate 3 ha goduto di un successo enorme tra pubblico e critica ed ora, a quanto pare, c’è un nuovo aggiornamento in arrivo. Il nostro utilizzo di “a quanto pare” dovrebbe già farvi intuire che si tratta di un rumor, ma stavolta la fonte dovrebbe bastare per dimostrarne l’attendibilità. Alludiamo al fatto che si tratti del social cinese Bilibili, dove è stata confermata l’esistenza di Crysis 4 letteralmente pochi minuti prima che venisse l’annuncio ufficiale. Ora che sono passati oltre tre mesi dal sesto update, i giocatori sono più che pronti ad accogliere il prossimo.

Un aggiornamento inatteso per la situazione di Baldur’s Gate 3

Un utente di Reddit ha notato recentemente (e tradotto) un post su Bilibili circa l’aggiornamento di Baldur’s Gate 3 in questione, e non dovremo segnare un mese sul calendario: basterà il giorno. Già, le novità sembrerebbero fissate per febbraio con “altre sorprese” in arrivo. E in effetti parrebbe esserci un pattern fino ad ora, visto che sono sempre passati tre mesi tra i vari aggiornamenti. La cosa sembra dunque quadrare, ma in quanto alla natura (e alle dimensioni) del nuovo update, per il momento brancoliamo nel buio come voi. Vi lasciamo visionare la traduzione del post interessato.

Di certo, l’anno della tigre appena iniziato ha portato solo delle cose buone alla comunità videoludica, visto il già citato annuncio di Crytek. Al momento, il gioco è disponibile in early access su PC e Google Stadia. Il lancio vero e proprio deve ancora arrivare, ma stando alla dichiarazione di Larian risalente a meno di un anno fa il titolo ha ancora bisogno di “un po’ di lavoro” prima di abbandonare la fase dell’early access. Per ora, le speranze del team di sviluppo sono fissate sul lancio “pieno” previsto per quest’anno, sebbene naturalmente “non c’è alcuna garanzia”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle possibili novità?