Gex: un possibile ritorno?

Chiunque abbia vissuto il videogiocare nei primi anni Novanta si ricorderà sicuramente di Gex, il geco antropomorfo, un protagonista che potrebbe anche tornare

Sbarcato per la prima volta sulla console 3DO Interactive Multiplayer nel 1995, Gex fece poi la sua comparsa sulle altre console dell’epoca come la prima PlayStation, il Sega Saturn ed il PC. Nel giro di poco divenne una delle tante mascotte videoludiche più in voga in quegli anni, ma poi si aprì la botola del “dimenticatoio”. Questo fino ad oggi, ma vediamo di capire un po’ meglio la questione.

Gex: cara Square Enix pensaci un po’ tu!

Dopo i due sequel apparsi su Nintendo 64 e Game Boy Color di Gex non se ne sentì più parlare come un tempo, se escludiamo la comparsa su PlayStation Network, ma nel 2015 la Square Enix ha consentito ai programmatori di creare dei giochi basati su questa proprietà intellettuale di Eidos. Della serie, non c’è solo Final Fantasy!

Inoltra va ricordato che è stata sempre la stessa Square Enix a depositare il marchio in Europa questo 15 dicembre. Che sia venuto, finalmente, il tempo di un altro atteso capitolo di questo platform classico del retrogaming che riusciva sapientemente a mescolare azione, destrezza e senso dell’umorismo? Oppure di un bel remake per le console di gioco moderne come si è visto negli ultimi tempi con Crash Bandicoot, Spyro e simili?

Tante domande che al momento non trovano alcuna risposta, ma comunque il deposito di questo marchio videoludico dovrà pur dire qualcosa anche se ci sarà da aspettare!