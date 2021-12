THEA500 Mini: la nuova console Amiga ha una data d’uscita ufficiale

Retro Games annuncia ufficialmente la data d’uscita di THEA500 Mini, la nuova console che permetterà di giocare agli iconici titoli Amiga considerati oggi dei classici

Non è raro che l’innovazione venga portata dalla nostalgia: basti vedere ciò che viene effettuato nel mondo dei videogiochi, con remake e remaster che vanno a rimodernare opere ormai difficilmente fruibili dai giocatori di oggi. Tuttavia, l’attaccamento che si prova verso quei dispositivi caratteristici, categorizzati adesso nella linea del retrogaming, non accenna affatto a morire. Ed è per questo che le varie case videoludiche provvedono a ricreare quell’atmosfera, rilasciando i vari classici sulle nuove console, o creando appositamente delle versioni “mini”. Dopo il NES mini e il Commodore 64, ben presto anche l’Amiga sarà in grado di riportare i giocatori ai melanconici anni 80, con una sua rivisitazione del suo home computer attraverso il THEA500 Mini, in uscita nei prossimi mesi.

Cosa aspettarsi dall’uscita di THEA500 Mini

Il THEA500 Mini, sviluppato da Retro Games e distribuito da Koch Media, è stato presentato inizialmente quest’estate. Negli ultimi mesi è stato annunciato l’elenco finale dei giochi inclusi: essi saranno 25 titoli classici Amiga, e sarà inoltre possibile usare la mini console per giocare anche altre opere Amiga originali nel caso se ne possiedano, attraverso la funzionalità WHDLoad. Inclusi con il THEA500 Mini ci saranno un mouse USB di quasi due metri, un controller con otto pulsanti, un cavo di alimentazione USB-A a USB-C e un cavo HDMI compatibile con tutte le TV moderne. Inoltre, sarà presente anche la funzionalità di salvataggio dei giochi, la possibilità di scegliere tra 50Hz o 60Hz, un filtro CRT e diverse opzioni di risoluzione. File come giochi e firmware saranno inseribili con una chiavetta USB, che non sarà tuttavia inclusa.

Il Managing Director di Retro Games ha anche rilasciato una dichiarazione, affermando come il team abbia lavorato sodo per creare il firmware di THEA500 Mini, anticipando anche un nuovo firmware per il THEC64 entro Natale. L’uscita del THEA500 Mini è stata programmata per il 25 marzo 2022, e le unità di lancio saranno inviate a partire dal 2022. In aggiunta, alcuni territori selezionati riceveranno anche dei pacchetti “solus” autonomi di Mouse e Gamepad, vista la forte richiesta da parte dei fan. Gli ultimi titoli che andranno a far parte della collezione giocabile sono Stunt Car Racer, Arcade Pool, Project-X Special Edition 93, F-16 Combat Pilot, e Super Cars II, mentre il resto dei giochi già annunciati sono:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition’92

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess, Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The “Nth” Dimension.

